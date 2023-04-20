تطبيق inDrive …الأكثر أمنا للسيدات في المغرب

هبة بريس - اقتصاد

أعربت inDrive ، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمي، عن سعادتها البالغة بزيادة عدد المستخدمين من السيدات و الفتيات لديها في المملكة المغربية خاصة في الفترة الأخيرة وهو ما يعكس زيادة الثقة في التطبيق خاصة أن سلامة و آمان المستخدمين من أهم أولويات اندرايف.

وكشفت inDrive أن العنصر النسائي بمختلف اعمارهن يستخدمن التطبيق على مدار اليوم بالاخص في الصباح الباكر حيث الوقت المناسب للذهاب إلى العمل أو الجامعة وايضاً يشهد التطبيق إقبال كبير على الرحلات من طرف الفتيات والنساء في أوقات الخروج من العمل، ويوجد ايضاً فئة كبيرة من النساء يستخدمن اندرايف في أوقات متأخرة من منتصف الليل.

وتعد inDrive اليوم واحدة من أكثر خدمات التنقل وتطبيقات النقل الذكي انتشاراً في جميع أنحاء العالم وهو التطبيق الأول من حيث عدد عمليات التنزيلات والتحميلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وأكثر ما يميز اندرايف انه تطبيق مختلف عن باقي تطبيقات النقل الذكي من حيث نموذج العمل الذي يتسم بالشفافية، حيث يقوم المستخدم بوضع تسعيرة الرحلة أما على السائق قبولها او رفضها او التفاوض فيما بينهما.

كما تركز inDrive على معايير الأمان لديها من خلال توفير نظام تقييم للسائق والمستخدم حيث يختار كل منهما الآخر بناءً على التقييم الخاص بهما على التطبيق.

كما يوفر اندرايف “زر الطوارئ” على التطبيق من أجل التواصل مع الإسعاف والشرطة في حال حدوث شيء سيء، كما يتيح للمستخدم مشاركة مسار رحلته من خلال إرسال ” live location ” لاحد اقاربه او اصدقائه من على التطبيق.

ويستطيع المستخدم تقديم شكوى والتواصل مع خدمة العملاء عبر خاصية الشات في تطبيق او ارسال بريد الكتروني حيث يتوفر فريق دعم inDrive على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع .

ومن المؤكد ان جميع سائقين لدى اندرايف مسجلين على التطبيق، و يخضعون لفحص إلزامي من قبل فريق مختص بعد تقديم عدد من المستندات مثل رخصة القيادة، رخصة السيارة وصورة سيلفي للسائق مع رخصة القيادة والسيارة.

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