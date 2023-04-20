قادمة من الاكوادور ..ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بميناء طنجة المتوسط

2023-04-20 / 16:15
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هبة بريس - مكتب طنجة

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 20 أبريل الجاري، وذلك للكشف عن الشبكة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية المتورطة في محاولة تهريب شحنات كبيرة من الكوكايين عبر حاوية للنقل البحري.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت عملية مشتركة بين الأمن والجمارك بميناء طنجة المتوسط عن ضبط حاوية بحرية للتبريد قادمة من الإكوادور ومتوجهة نحو إسبانيا، يشتبه في تهريبها لكمية كبيرة من الكوكايين ضمن شحنة من الأسماك.

وقد مكنت إجراءات التفتيش من حجز شحنات مخدر الكوكايين ملفوفة بعناية داخل أحشاء سمك التونة، بحيث تتواصل حاليا عملية استخلاص هذه الشحنة من أجل إخضاعها لعملية الوزن النهائي.

وتعكف الأبحاث والتحريات المنجزة حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على كشف وتشخيص جميع أعضاء هذه الشبكة الإجرامية الدولية سواء في بلد التهريب أو في بلد الوجهة النهائية، وذلك بالتنسيق مع المكاتب المركزية الوطنية التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.

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تعليق واحد

  1. خبر بدون وزن الكمية حتى ياأخد كل واحد نصيبو من الكعكة عاد تقولو ليناضبطنا 5كيلو

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