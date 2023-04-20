بايتاس: “دعم الأرامل لم يتوقف.. وعدد المستفيدات ارتفع”

هبة بريس - لبنى أبروك

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إيقاف دعم الأرامل.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقيت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “لم يثبت أن أي أرملة كانت تتقاضى تعويضات على أبنائها المتمدرسين والحكومة وقفاتهم.”

وبلغة الأرقام، سجل بايتاس، أنه خلال ال3 أشهر الأولى من سنة 2022، استفادت 74851 سيدة من الدعم، وخلال ال3 أشهر الأولى من سنة 2023، بلغ عدد السيدات الأرامل المستفيدات من التعويض، 75868 سيدة.

وأضاف الوزير، أن المبالغ التي تمت تأديتها، في الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2022، بلغ 127417 درهم، وخلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023 بلغ المبلغ 130590 درهم.

وختم بايتاس كلمته بالقول: “جميع السيدات اللواتي كن يستفيدن من هذا الصندوق باقين كيستافدو بل على العكس العدد ارتفع”.

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