بايتاس: الحكومة تتمنى أن تشتغل “لاسامير”

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تتمنى أن تشتغل لاسامير.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس : “الحكومة فهاد الملف بالضبط ولكي لايساء الفهم، فهي مع تشغيل هذه المنشأة الوطنية المهمة، لكن كنعرفو المسارات القانونية والقضائية اللي كتخضع ليها.”

وأضاف بايتاس قائلا “نتمنى في القريب العاجل أن يعرف هذا الملف حلا، والحكومة ستبذل كل مجهود لا من الناحية التنظيمية أو المؤسساتية لتعود هذه المنشأة مرة أخرى الى المساهمة في الإنتاج الوطني.”

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