حصريا.. سعد لمجرد يعانق الحرية

2023-04-20 / 14:06
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نجلاء مزيان

أفادت مصادر جريدة هبة بريس، أن النجم المغربي سعد لمجرد تم إخلاء سبيله صباح يومه الخميس بعد استفادته من سراح مؤقت.

و أكدت المصادر ذاتها أن النجم المغربي سعد لمجرد يتواجد حاليا بمنزله بفرنسا رفقة عائلته الصغيرة.

و قد قام النجم المغربي سعد لمجرد، في وقت سابق، باستئناف الحكم الصادر في حقه بالسجن ست سنوات، من طرف محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية.

وأكد محاميا لمجرد لوكالة فرانس برس قرار الاستئناف: “نظرا إلى تأكيده على البراءة، استأنف سعد المجرد اليوم الثلاثاء الحكم.

و أستغرب في وقت سابق دفاع النجم المغربي سعد لمجرد “جان مارك فيديدا”، قرار محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية التي قضت بسجنه ست سنوات.

و قال محامي النجم المغربي، جان مارك فيديدا، أن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس مثير للدهشة، مشيرا أن الحكم صدر دون أي دليل مادي أو عنصر طبي

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‫4 تعليقات

  1. للتوضيح فقط السراح المؤقت لا علاقة له بالبراءة أو الإدانة كما جاء خطأ في ” مقالكم” فللمحكمة حق الإفراج مؤقتا عن متهم قبل أن تبث في الموضوع…وإن صح الخبر المنشور فتكون المحكمة الاستئنافية قد أفرجت عن المتهم مؤقتا في انتظار الفصل في استئنافه.

    1

  2. الحمدلله على اطلاق سراحه ونحن مقبلين على شهر عيد الفطر المبارك والفرحة ستعم اسرته ومحبيه.

  4. نتمنى له اطلاق سراحه بصفة نهائية وأن يأخذ العبرة خلال فترة سجنه وياخذ درسا منها حتى لا يكرر مثل هذه الأفعال اللاخلاقية في حق الفتيات..

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