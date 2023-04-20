حصريا.. سعد لمجرد يعانق الحرية

نجلاء مزيان

أفادت مصادر جريدة هبة بريس، أن النجم المغربي سعد لمجرد تم إخلاء سبيله صباح يومه الخميس بعد استفادته من سراح مؤقت.

و أكدت المصادر ذاتها أن النجم المغربي سعد لمجرد يتواجد حاليا بمنزله بفرنسا رفقة عائلته الصغيرة.

و قد قام النجم المغربي سعد لمجرد، في وقت سابق، باستئناف الحكم الصادر في حقه بالسجن ست سنوات، من طرف محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية.

وأكد محاميا لمجرد لوكالة فرانس برس قرار الاستئناف: “نظرا إلى تأكيده على البراءة، استأنف سعد المجرد اليوم الثلاثاء الحكم.

و أستغرب في وقت سابق دفاع النجم المغربي سعد لمجرد “جان مارك فيديدا”، قرار محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية التي قضت بسجنه ست سنوات.

و قال محامي النجم المغربي، جان مارك فيديدا، أن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس مثير للدهشة، مشيرا أن الحكم صدر دون أي دليل مادي أو عنصر طبي

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