اشتوكة : حجز كمية من المخدرات بشاحنة للنقل الدولي

2023-04-20 / 13:54
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

حجزت مصالح الدرك الملكي بإقليم اشتوكة ايت باها، صباح اليوم الخميس 20 أبريل الجاري، كمية من مخدر الشيرا، كانت على متن شاحنة للنقل الدولي.

وقالت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” الكمية المحجوزة من المخدرات لم يحدد بعد حجمها، في حين أن مصادر من عين المكان قالت انها تجاوزت 30 كلغ، كانت مخبأ بعناية بداخل مقطورة الشاحنة.

ولازلت فرق دركية مرفقة بكلاب مدربة بالمكان ، من أجل البحث عن مخدرات محتملة بالشاحنة المخصصة للنقل الدولي، في حين أن السائق قد إختفى عن الانظار فور وصول المصالح الدركية الى مكان تواجد الشاحنة .

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