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الرحامنة: مصرع شخص وإصابة 22 آخرين إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين

2023-04-20 / 13:21
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هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم الرحامنة بأن شخصا واحدا لقي مصرعه فيما أصيب 22 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت في حدود منتصف الليل و25 دقيقة من يومه الخميس ، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى بدال “الطريق السيار – صخور الرحامنة”.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لابن جرير لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

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