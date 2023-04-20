وثيقة تكشف “تسيب مالي” بدار البريهي ورواتب ” سخية ” تحتاج افتحاص

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يعيش موظفوا وأطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، هذه الايام على أعصابهم، بعدما تسربت ” وثيقة” الى مواقع التواصل الاجتماعي ، من داخل دار لبريهي، تحمل توقيع الرئيس المدير العام للشركة، و والتي جاء فيها، رفع راتب مدير الافتحاص إلى عشرة ملايين سنتيم. في وقت يعاني موظفو الشركة واطقمها الإدارية والصحافية اوضاعا هشة.

القضية الجديدة ، أفرزت عدة ‎تساؤلات، بات يرددها مستخدمو ونقابيو القناة عن سر هذا التسيب والتطاول على المال العام دون حسيب أو رقيب، هل من صلاحيات العرايشي إصدار قرار “غريب” يرفع راتب موظف لم يمر على مجيئه إلى دار البريهي خمس سنوات فقط؟ وهل في علم الوزير المكلف بالميزانية هذا التسيب الذي أصبح حديث الساعة؟.

مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، كعادتهم الجميع التزم الصمت ‎في انتظار مرور وقت ” النسيان “، لكن ما يتدوال داخل دار البريهي، أن هناك غضب من طرف العاملين، وان هذا الوضع الغير السوي قد يتطور في الاسابيع المقبلة، في حالة لم تخضع ميزانية دار البريهي الى افتحاص مالي من المجلس الاعلى للحسابات ومفتشية وزارة المالية، من أجل محاسبة ” العرايشي” .

معلومات أخرى ، تشير أن ‎مدير الافتحاص الذي تمت الزيادة في راتبه، كان ڨد أجرى افتحاصات على مستوى مديرية الإشهار، لكن الغريب أن ذلك التقرير المحاسباتي، لم تعلن نتائجه بعد، بالرغم أن الحديث زاد حول وجود اختلالات وشبهة وسط قسم الإشهار ومديرية الانتاج والبرامج، مما خلق نوعا من التشويش وسط العاملين بدار البريهي، هل السكوت عن ذلك التقرير المالي مرتبط بالسخاء الجديد من المال العام؟؟.

في حين أن آخرون ، يعتبرون أن فضيحة التسيب في المال العام،وما رافقها من ارتباك وسط العاملين بدار البريهي، خصوصا أن واقعة مماثلة وقعت فصولها مؤخرا بعد تعيين موظف جديد من مواليد الألفية الجديدة بدون مباراة وبأجرة تزيد عن 50 الف درهم شهريا،وهو ما يستدعي من الجهات المسؤولة عن حماية المال العام، التدخل ومحاسبة كل المتورطين في هذا التسيب المالي، وارجاع الثقة للعاملين في القطب العمومي .

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