يهم المغاربة.. هذا موعد الرجوع إلى العمل ب”الساعة القانونية”
هبة بريس
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه سيتم الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة (1+GMT)، وذلك بإضافة ستين دقيقة (60) عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 23 أبريل 2023.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس 20 أبريل، أن الرجوع إلى العمل بهذا التوقيت يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة.
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
3
0
14 تعليقات
الساعة القانونية هي غرينيتش ، قولو الرجوع إلى ساعة رونو التي تقرر ، سبحان الله شركة تسير دولة
ساعة رونو الفرنسية التي تحكم من يحكم المغرب
الله ياخذ الحق في صاحب القرار من يكون هذا القزم الذي يعتدي على المغاربة حسبنا الله ونعم الوكيل هذه الحكومة تنفذ التعليمات أسر ع من سابقتها على الاقل الحكومة السابقة كانت تترك متنفسا بعد عيد الفطر لمدة أسبوع وهذه سرعت العملية ملعون ملعون ملعون صاحب القرار
الساعة القانونية هي ساعة غرينيتش وليس إضافة ساعة ويقول المثل المغربي ( الزيادة من رأس الأحمق) هههههههههههه
نحن نريد التغيير والاصلاح وليس كلام فارغ وتضييع الوقت به الساعة الاظافية زائدة او ناقصة فلا تغير شيئا من حيتنا ولكن الأهم أن تناقشونهه غير موجود في مصطلاحاتكم .نقطة بلانهاية
أنتم تستهارون وتتلاعبون بنفسية المواطنين اصبحوا عندكم لعبة بين يديكم تلعبون بها كما تريدون ،….
أصبح الآن لايهمنا موضوع الساعة الاظافية كل ما يهمنا هو مراعاة وضعية الفقير الذي يتخبط مع الزمن ولقمة العيش في الأسعار الملتهبة..
الرجوع إلى الساعة الإضافية لا يغني من الجوع ، الأهم هو الرجوع إلى إنخفاض أسعار الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك وووووو وووووووو وغيرها
نعرف قرارات الرئيس بيوم الخميس هههههههههههه
بكل بساطة ما كفايا استنهار بنفسيتنا لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ، ساعة ايضافة أو ناقصة لا يهمنا أكثر ما يهمنا الوضعية الإقتصادية القاسية والزيادات المهولة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لديا اقتراح يزيدونها في الصيف وينقصونها في الشتاء وذالك راجع إلى حالة التلاميذ ومراعاة الحالة النفسية التي يعيشونها خلال فترة الشتاء حدث ذلك ولا حرج..
انا متفق مع صاحب التعليق الذي قال تبقى في الصيف وتحذف في الشتاء وذالك من أجل حماية التلاميذ من كوارث الطبيعية.
انا لحد الآن لم اجد تفسير عن إضافة ساعة أو نقصانها وبالاخص في شهر رمضان المبارك لا يوجد أي فرق فلا داعي لصداع الرأس..
ديرو ما بغيتو فهاد الشعب لراضي بدل و الحكرة اما الرجال لخرجوليكم نشان دتهم لحبس و لكن الحساب عند الله