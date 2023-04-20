“التقدم والاشتراكية” و”كونفدرالية الشغل” يناقشان أزمة الغلاء

2023-04-20 / 12:08
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هبة بريس

عقدت قياداتا كل من حزب التقدم والإشتراكية والكنفدرالية الديمقراطية للشغل لقاء تشاوريا ، مساء أمس الأربعاء 19 ابريل الجاري بمقر الكنفدرالية بمدينة الدارالبيضاء ، تراسه كل من الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير ، والأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية محمد نبيل بنعبدالله .

وحسب بلاغ مشترك، فقد تميز النقاش الغني و التبادل الصريح الذي تخلل هذا اللقاء بتطابق كبير في وجهات نظر وتحاليل الطرفين للوضع العام ببلادنا ، خاصة في بعديه الإقتصادي والإجتماعي وما تعيشه فئات واسعة من جماهير شعبنا من صعوبات ومعاناة يومية في سبيل العيش الكريم نتيجة الازمة الاجتماعية الخانقة و اتساع دائرة الفقر و الفوارق الاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي ، وذلك في ظل عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات و مبادرات ناجعة و ملموسة لمواجهة الوضع المأزوم و حماية القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين.

وبعد الوقوف على كل المجهودات و المبادرات التي دابت على اتخادها كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وحزب التقدم والإشتراكية، على مختلف واجهات النضال المؤسساتي والجماهيري ، و ضرورة تقوية و دعم و مساندة هذه المبادرات، يضيف ذات البلاغ، جدد الطرفان حرصهما على تقوية التنسيق والتعاون والعمل المشترك وفق برنامج عمل مدقق يبقى مفتوحا في وجه كل القوى السياسية والنقابية والمدنية الديمقراطية و التقدمية التي تتطلع إلى بناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية. ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة للتنسيق لدعم المجهودات و المبادرات القائمة وبلورة مبادرات اخرى مشتركة و التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة .

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‫2 تعليقات

  1. كل أسبوع تعقد لجن لمناقشة ارتفاع الأسعار و الغلاء سواء من طرف الاغلبية او المعارضة ولكن لا شيء يوجد على أرض الواقع. المواطن كل يوم يكتوي برفع الثامنة وخير دليل هو ما عرفه ثمن الدجاج هذا اليوم بزيادة 4دراهم للكبلوغرام الواحد دفعة واحدة بين الأمس واليوم. اللهم إن هذا منكر. لك الله يا مسكين في هذا الوطن الحبيب.

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