“التقدم والاشتراكية” و”كونفدرالية الشغل” يناقشان أزمة الغلاء

هبة بريس

عقدت قياداتا كل من حزب التقدم والإشتراكية والكنفدرالية الديمقراطية للشغل لقاء تشاوريا ، مساء أمس الأربعاء 19 ابريل الجاري بمقر الكنفدرالية بمدينة الدارالبيضاء ، تراسه كل من الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير ، والأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية محمد نبيل بنعبدالله .

وحسب بلاغ مشترك، فقد تميز النقاش الغني و التبادل الصريح الذي تخلل هذا اللقاء بتطابق كبير في وجهات نظر وتحاليل الطرفين للوضع العام ببلادنا ، خاصة في بعديه الإقتصادي والإجتماعي وما تعيشه فئات واسعة من جماهير شعبنا من صعوبات ومعاناة يومية في سبيل العيش الكريم نتيجة الازمة الاجتماعية الخانقة و اتساع دائرة الفقر و الفوارق الاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي ، وذلك في ظل عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات و مبادرات ناجعة و ملموسة لمواجهة الوضع المأزوم و حماية القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين.

وبعد الوقوف على كل المجهودات و المبادرات التي دابت على اتخادها كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وحزب التقدم والإشتراكية، على مختلف واجهات النضال المؤسساتي والجماهيري ، و ضرورة تقوية و دعم و مساندة هذه المبادرات، يضيف ذات البلاغ، جدد الطرفان حرصهما على تقوية التنسيق والتعاون والعمل المشترك وفق برنامج عمل مدقق يبقى مفتوحا في وجه كل القوى السياسية والنقابية والمدنية الديمقراطية و التقدمية التي تتطلع إلى بناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية. ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة للتنسيق لدعم المجهودات و المبادرات القائمة وبلورة مبادرات اخرى مشتركة و التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة .

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