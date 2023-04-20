لجنة التحكيم الجديدة تعرض المخطط الاستراتيجي أمام رؤساء العصب الوطنية

هبة بريس ـ رياضة

انعقد يوم أمس الأربعاء بالرباط اجتماع بين رؤساء العصب الوطنية ولجنة التحكيم والمديرية الوطنية للحكام بحضور إدريس حنيفة المكلف بالتنسيق مع العصب الجهوية.

خلال هذا الاجتماع، قدم عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عرضا مفصلا حول الخطوط العريضة للنهوض بقطاع التحكيم ببلادنا، ليساير الأوراش التي فتحتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع.

بدوره قدم عبد الرحيم المتمني، الناطق الرسمي للجنة التحكيم والمسؤول عن التواصل بها، عرضا حول المخطط الاستراتيجي الوطني للجنة التحكيم والتي تضمنت عدد من المحاور.

و من أبرز ما جاء في عرض لجنة التحكيم ​الإطار المرجعي التشريعي و ​آليات الإنجاز البشرية واللوجستيكية و ​مهام واختصاصات لجنة التحكيم والمديرية الوطنية للحكام و ​تشخيص الوضعية الراهنة للتحكيم الوطني.

كما تضمن العرض كذلك ​الأهداف المتوخاة من هذا المخطط الاستراتيجي و​ مرتكزات ومخرجات الأجرأة والتنزيل، فضلا على التقييم والتقويم المرحلي و الإجمالي للمنجزات.

و ثمن جمال كعواشي، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، ما جاء في هذا العرض مطالبا المدير الوطني للحكام، بتفعيل مضامينه استشرافا لتطوير قطاع التحكيم والارتقاء به وعلى وجه الخصوص الاستمرار في عملية التشبيب و الارتقاء بالتحكيم النسوي و تطوير كرة القدم المتنوعة و تأهيل قطاع التقييم والمواكبة.

في الأخير، ذكر عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بمجموعة من الإكراهات التي تعرفها برمجة المباريات خصوصا وأن بعض الفرق الوطنية المشاركة في مختلف المنافسات القارية تجد صعوبات في التنقلات الإفريقية والتغييرات الفجائية التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في برامج هذه المنافسات.

ودعا بلقشور الحضور الى الأخذ بعين الاعتبار هذه الإكراهات في برمجة أنشطتها.

ولتفعيل مضامين هذه الاستراتيجية تقرر عقد اجتماع أسبوعي بشكل دوري للجنة التحكيم بحضور المدير الوطني للحكام، مع عقد اجتماع شهري موسع يضم لجنة التحكيم والمديرية الوطنية للحكام.

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