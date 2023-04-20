العصبة الاحترافية تصدر عقوبات بالجملة على أندية و لاعبي البطولة

هبة بريس ـ رياضة

اجتمعت اللجنة التأديبية وأصدرت عددا من القرارات بالنسبة للبطولة الاحترافية الأولى عن الجوبة الثالثة و العشرون.

و حسب بلاغ للعصبة، ففيما يخص مقابلة الدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك أسفي، فقد تقرر تغريم نادي الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 50.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

و بخصوص مقابلة النهضة الرياضية البركانية واتحاد الفتح الرياضي، تقرر تغريم النهضة الرياضية البركانية مبلغ 25.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط؛

أما في مقابلة الاتحاد الرياضي التوركي ونادي الوداد الرياضي، تقرر تغريم الاتحاد الرياضي التوركي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط، فضلا على تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 6 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.

مقابلة الجيش الملكي والمغرب أتليتك تطوان همتها أيضا العقوبات، حيث تم تغريم نادي الجيش الملكي مبلغ 25.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط.

كما تم في ذات اللقاء تغريم المغرب أتليتك تطوان مبلغ 25.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط، مع تغريم النادي أيضا مبلغ 2000 درهم لحصوله على 5 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.

بدورها مقابلة الاتحاد الرياضي لطنحة وأولمبيك خريبكة شهدت تغريم الاتحاد الرياضي لطنجة مبلغ 25.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط.

كما تم تغريم نادي أولمبيك خريبكة مبلغ 25.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛

و تقرر أيضا في مقابلة مولودية وجدة والمغرب الرياضي الفاسي، تغريم نادي مولودية وجدة مبلغ 50.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

فضلا عن ذلك، تقرر تغريم نادي المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 25.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛

أما مقابلة نادي الرجاء الرياضي والشباب الرياضي السوالم، فقد تقرر تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 25.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط.

كما تم توقيف عبد الإله مدكور، لاعب نادي الرجاء الرياضي لمقابلة واحدة، لحصوله على انذارين وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط، و توقيف عبد الرؤوق بلغيت، لاعب نادي الرجاء الرياضي لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 84 من قانون الانضباط.

كما تقرر تغريم الشباب الرياضي السوالم مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.

و أخيرا، مقابلة شباب المحمدية والحسنية الاتحاد الرياضي لأكادير تقرر فيها تغريم نادي الحسنية الاتحاد الرياضي لأكادير مبلغ 25.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط.

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