السودان.. ارتفاع حصيلة القت.لى إلى 198 وأكثر من ألف إصابة

2023-04-20 / 11:06
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هبة بريس - وكالات

أعلنت نقابة الأطباء في السودان، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى 198، بالإضافة إلى 1207 إصابات.

ويقصف الجيش قوات الدعم السريع على مشارف أم درمان في منطقة المويلح في طريقه إلى الخرطوم.

ويشهد السودان، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، منذ يوم السبت الماضي.

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‫10 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..

  4. اللهم إنا إستودعناك السودان أهله وأمنه وأمانه، ليله ونهاره أرضه وسماءه فأحفظه من كل سوء ومكروه وعندك لا تضيع الودائع يا أرحم الراحمين..

  6. الحمد لله على نعمة الأمن والأمان في بلادنا اللهم دومها علينا نعمة واحفضها من الزوال. اللهم احفظ كل البلدان الإسلامية من كل شر ..

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