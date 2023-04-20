السودان.. ارتفاع حصيلة القت.لى إلى 198 وأكثر من ألف إصابة
هبة بريس - وكالات
أعلنت نقابة الأطباء في السودان، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى 198، بالإضافة إلى 1207 إصابات.
ويقصف الجيش قوات الدعم السريع على مشارف أم درمان في منطقة المويلح في طريقه إلى الخرطوم.
ويشهد السودان، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، منذ يوم السبت الماضي.
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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..
النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العُسر يُسراً اللهم ألطف بهم..
اللهم احفظ السودان وأهل السودان وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن ..
اللهم إنا إستودعناك السودان أهله وأمنه وأمانه، ليله ونهاره أرضه وسماءه فأحفظه من كل سوء ومكروه وعندك لا تضيع الودائع يا أرحم الراحمين..
اللهم احفظ بلاد المسلمين والاسلام يارب العالمين..
الحمد لله على نعمة الأمن والأمان في بلادنا اللهم دومها علينا نعمة واحفضها من الزوال. اللهم احفظ كل البلدان الإسلامية من كل شر ..
اللهم احفظ بلدالسودان من كل مكروه ياااارب..
اللهم احفظ اخواننا في السودان من هذا الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد..
السودان في خطر ان لم تتدخل الاطراف الخارجية لتهدئة الأوضاع فيها ..
اللهم احفظ السودان اهلها وشعبها من هذا الانقلاب العسكري المفاجئ..