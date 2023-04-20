أمر قضائي بسجن راشد الغنوشي بتهمة “التآمر على أمن الدولة”

هبة بريس - وكالات

أصدر، اليوم الخميس، قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس مذكرة إيداع بالسجن ضد رئيس حركة “النهضة”، راشد الغنوشي.

وقال حساب الغنوشي على “تويتر”: “بعد جلسة استماع بدأت الساعة الثامنة مساء وانتهت الساعة السادسة صباحا، قبل قليل قاضي التحقيق يتخذ قرارا بتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة للشيخ، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام ويقضي بإيداعه السجن انتظارا للمحاكمة”.

وفي تعليقه، على إعلامه بقرار إيداعه السجن، قال الغنوشي: “أمر المؤمن كله خير، الخير في ما قضى الله، اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أنا مستبشر بالمستقبل”، بحسب حزب حركة النهضة.

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