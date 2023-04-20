بعد عام ونصف على مق.تل مديرة التصوير.. استئناف تصوير فيلم “راست”

هبة بريس - وكالات

بعد عام ونصف العام على مقتل مصورة سينمائية بسبب إطلاق الممثل أليك بالدوين النار عليها، يعود فيلم “Rust” إلى التصوير هذا الأسبوع.

وفي 21 أكتوبر 2021، شهد موقع تصوير فيلم الويسترن مأساة عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصا خلبياً، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاماً)، وإصابة المخرج جويل سوزا، ودفع بالدوين ببراءته من تهمة القتل غير العمد.

وبحسب ما أعلنه منتجو العمل، فإنه يُتوقع استئناف تصوير الفيلم الخميس بولاية مونتانا الأميركية رغم استمرار القضية الجنائية.

وفي بيان أرسلته لوكالة “فرانس برس”، قالت محامية الشركة المنتجة ميلينا سبادوني إن “الإنتاج سيواصل استخدام أفراد طواقم حائزين اعتمادات نقابية، وسيحظر استخدام الأسلحة خلال العمل أو أي شكل من أشكال الذخائر”.

وكشف أن “الذخائر الحية كانت على الدوام ولا تزال ممنوعة في مواقع التصوير”.

هذه الحادثة أثارت صدمة في هوليوود وأُطلقت على إثرها دعوات لحظر استخدام الأسلحة في مواقع التصوير.

وواصل الممثل أليك بالدوين الدفع ببراءته في هذه الحادثة، موضحا أن أفراداً في طاقم العمل أبلغوه بأن السلاح غير مؤذ، كما ينفي أن يكون قد ضغط على الزناد. غير أن هذا الكلام أثار تشكيكاً لدى خبراء عدة. كما أن مسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد متهمة أيضاً بالقتل غير العمد.

وفي حال إدانة بالدوين وجوتيريز ريد فإنهما يواجهان احتمال السجن حتى 18 شهراً، مع دفع غرامة مقدارها 5 آلاف دولار.

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