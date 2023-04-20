القنيطرة.. إيقاف 7 أشخاص متورطين في اقتراف سرقة بالكسر
تفاعلت ولاية أمن القنيطرة، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، يظهر اقتراف مجموعة من الأشخاص لعملية سرقة باستعمال الكسر من داخل سيارة بحي “الطيبية” بمنطقة المهدية بالقنيطرة.
وأوضح مصدر أمني أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن المهدية بمدينة القنيطرة، مشيرا إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوصها أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم الذين يظهرون في هذا التسجيل، فضلا عن شخصين آخرين يشتبه في مشاركتهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتابع أن الأبحاث المتواصلة في هذه النازلة أظهرت أن المشتبه فيهم السبعة، وهم خمسة قاصرين وراشدان، ارتكبوا مجموعة من السرقات المماثلة من داخل السيارات، علاوة على سرقة طالت دراجة نارية تم حجزها خلال عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الراشدين، يضيف المصدر، تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين الخمسة تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يوم الأحد 16 أبريل الجاري.
16 تعليقات
الله يهدي مخلق نحن في شهر التوبة والمغفرةلاالاه الا الله و
بركا من ارتكاب الجرائم والسرقات الغير المشروعة عندالله ولاكن كما يقال ان لم تستحيي افعل ماشيئت
شكرا للشرطة على مجهوداتهم الجبارة من اجل توقيف اللصوص..
على القضاء أن يعيد النظر في الاحكام الجنحية المتعلقة بالسرقة والضرب والجرح والاعتداء وغيرها ..
شكرا للشرطة على خدمتهم الجليلة من اجل توقيف المتورطين في السرقة ..
اللهم احفظ الاعين التي لا تنام والساهرة على امن وسلامة المواطنين..
يجب استخدام السلاح للقضاء على هذه الجراثيم الضارة في المجتمع ..
او فرمضان الله الله يخد فيكم الحق ويغرق ليكم اشقف
تحياتي لامن القنيطرة علا مجهوداتها وتوقيفها لهؤلاء الموجرمين
نتمنى ان يتم تثبيت كاميرات المراقبة لرصد كل تحركات المشبوهين واللصوص والجانحين ..
خاص بحال هدو ميشوفوش الدو انتاع الله يبقاو عيبرة الغيرهوم
واش بحال هذالناس امسلمين فعلا حاشالله اتقو الله في انفسكم وفي امهاتكم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سوء التربية وعدم تتبع الأبناء من صغرهم تكون النتيجة كارثية ..
آللهم نسألك الفووالعافية في مثل هؤلاء البشر حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
للاسف نفس الجرائم والسرقات ترتكب يجب ان تكون عقوبات سارمة في حقهم لان الرخيص يبقى رخيصا
اللهم اجعل بلدنا هذا بلد الامن والامان والاستقرار والتعايش..