القنيطرة.. إيقاف 7 أشخاص متورطين في اقتراف سرقة بالكسر

2023-04-20 / 09:20
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هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن القنيطرة، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، يظهر اقتراف مجموعة من الأشخاص لعملية سرقة باستعمال الكسر من داخل سيارة بحي “الطيبية” بمنطقة المهدية بالقنيطرة.

وأوضح مصدر أمني أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن المهدية بمدينة القنيطرة، مشيرا إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوصها أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم الذين يظهرون في هذا التسجيل، فضلا عن شخصين آخرين يشتبه في مشاركتهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتابع أن الأبحاث المتواصلة في هذه النازلة أظهرت أن المشتبه فيهم السبعة، وهم خمسة قاصرين وراشدان، ارتكبوا مجموعة من السرقات المماثلة من داخل السيارات، علاوة على سرقة طالت دراجة نارية تم حجزها خلال عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الراشدين، يضيف المصدر، تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين الخمسة تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يوم الأحد 16 أبريل الجاري.

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