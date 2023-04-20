طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، نزول زخات رعدية متفرقة بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والسفوح الشرقية والريف الغربي.
كما ستتشكل كتل ضبابية مع قطرات متفرقة محلية بالسواحل والسهول الوسطى والشمال الشرقي والسايس والسواحل الشمالية، فضلا عن تناثر هبات رملية بشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وستهب الرياح قوية بشمال الأقاليم الجنوبية ومرتفعات الأطلس الصغير والجنوب الشرقي.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و 19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
وستعرف درجات الحرارة العليا بعض الارتفاع الطفيف بوسط المملكة وأقصى الجنوب والواجهة المتوسطية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
16 تعليقات
اللهم اسقي عبادك الصالحين يارب العالمين..
اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ..
اللهم يارب اسقينا الغيث النافع..
قوله تعالى:« أَنزَل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ»..
اللهم انزل علينا المطر يارب العالمين..
يجب الإكثار من الدعاء والاستغفار..
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ…
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
نتمنى ان تمطر السماء علينا وان تنعش الأراضي الفلاحية ..
الحمدلله علا مااعطانا ومايوعطينا نحمده ونشكره
جو هادء من عند الله نحمده ونشكره في هذا الشهر الكريم
نتمنى من الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعه في هذه الحياة
وخا هاد العام ناقصه شتا اشوية طمعين فالله الخير ان يسقين من خيراته وسعت السماوات والأرض
يارب نجينا من حر الدنيا والاخرة ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
مزال الارض محتاجاك ونحن معها فاللهم اسقي عبادك وبهيمتك ونشر رحمتك واحيي بلدك الميت يالله