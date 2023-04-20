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طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-04-20 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، نزول زخات رعدية متفرقة بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والسفوح الشرقية والريف الغربي.

كما ستتشكل كتل ضبابية مع قطرات متفرقة محلية بالسواحل والسهول الوسطى والشمال الشرقي والسايس والسواحل الشمالية، فضلا عن تناثر هبات رملية بشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وستهب الرياح قوية بشمال الأقاليم الجنوبية ومرتفعات الأطلس الصغير والجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و 19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستعرف درجات الحرارة العليا بعض الارتفاع الطفيف بوسط المملكة وأقصى الجنوب والواجهة المتوسطية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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