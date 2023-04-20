ضبط 2578 مخالفة متعلقة بالأسعار والجودة منذ بداية رمضان

هبة بريس

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأنه تم ضبط نحو 2578 مخالفة، من حيث تقنين الأسعار وجودة المنتجات الغذائية، ابتداء من فاتح رمضان 1444 إلى غاية 26 منه، وذلك على إثر العمليات المنجزة من طرف اللجان المختلطة للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال.

وأوضحت المديرية، في بلاغ حول الاجتماع الرابع للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، المنعقد أمس الثلاثاء، أنه ضمن هذه المخالفات، شكلت 528 مخالفة موضوع إنذارات للمخالفين و2050 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.

وأفضت هذه العمليات إلى مراقبة 48.537 نقطة بيع على المستوى الوطني، بحيث أسفرت عن حجز وإتلاف 44,2 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

يشار إلى أن هذا الاجتماع ترأسته مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والطاقة والمعادن، والمؤسسات العمومية المعنية.

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