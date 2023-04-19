تلميذ يفقأ عين أستاذه بمولاي يعقوب

هبة بريس _ الرباط

تعرض أستاذ الرياضيات بثانوية عين الله بإقليم مولاي يعقوب، في الدورة الثانية من الموسم الحالي، إلى اعتداء من طرف تلميذ بالمؤسسة

الاعتداء عجل بتدخل المكتب الإقليمي للتنسيقية الوطنية للاساتذة وأطر الدعم بمولاي يعقوب حيث استنكر ، الاعتداء الذي تعرض له أستاذ مادة الرياضيات جراء هجوم عنيف نتج عنه إصابة بليغة على مستوى العين اليسرى.

وأكد المكتب الإقليمي للتنسيقية الوطنية في بيان استنكاري أنه حسب التقارير الطبية فإن الأستاذ المصاب تعرض لاعتداء أفقد بسببه حاسة البصر، .

وأعلن المكتب الإقليمي للتنسيقية الوطنية للاساتذة وأطر الدعم الذي فرض عليهم التعاقد تضامنه المبدئي واللامشروط مع الأستاذ، واستنكاره الشديد لهذه السلوكات التي تعرقل لهذه العملية التعليمية التعلمية، ورفضه كل الرفض لأعمال البلطجة والتهجم على حرمة الأساتذة من طرف بعض التلاميذ أو أي شخص آخر.

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