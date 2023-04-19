مزراوي :”أشعر بخيبة أمل بسبب وضعيتي مع البايرن.. أنا جاهز بدنيا لكني لا ألعب”

هبة بريس : القسم الرياضي

خرج الدولي المغربي نصير مزراوي، الظهير الأيمن لبايرن ميونيخ بتصريحات غاضبة بعد إقصاء فريقه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مزراوي في تصريحات نقلها الإعلامي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو :”أشعر بخيبة أمل من وضعيتي مع الفريق، لقد كنت أساسيا هنا قبل كأس العالم، واليوم أنا جاهز بدنيا لكني لا ألعب”.

وأضاف :”لم أعد حتى الخيار الثاني أو الثالث، ومن السابق لأوانه الحديث عن وجهة نظي، لكن هذا ليس جيدا”.

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