مزراوي :”أشعر بخيبة أمل بسبب وضعيتي مع البايرن.. أنا جاهز بدنيا لكني لا ألعب”

2023-04-19 / 22:29
0

هبة بريس : القسم الرياضي

خرج الدولي المغربي نصير مزراوي، الظهير الأيمن لبايرن ميونيخ بتصريحات غاضبة بعد إقصاء فريقه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مزراوي في تصريحات نقلها الإعلامي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو :”أشعر بخيبة أمل من وضعيتي مع الفريق، لقد كنت أساسيا هنا قبل كأس العالم، واليوم أنا جاهز بدنيا لكني لا ألعب”.

وأضاف :”لم أعد حتى الخيار الثاني أو الثالث، ومن السابق لأوانه الحديث عن وجهة نظي، لكن هذا ليس جيدا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سيتي” يقصي “بايرن” ويضرب موعدا مع “الريال”

سيتي” يقصي “بايرن” ويضرب موعدا مع “الريال”

2023-04-19 / 21:11
Photo of أكرد يعزز قائمة وست هام أمام جينت.. ومدربه يؤكد :”لقد عاد إلى التدريبات وتدرب بشكل طبيعي”

أكرد يعزز قائمة وست هام أمام جينت.. ومدربه يؤكد…

2023-04-19 / 19:52
Photo of رئيس الليغا” يحسم الجدل بشأن عودة ميسي إلى برشلونة

رئيس الليغا” يحسم الجدل بشأن عودة ميسي إلى برشلونة

2023-04-19 / 18:10
Photo of هالاند أمام فرصة لتحقيق رقم قياسي في مواجهة بايرن ميونيخ

هالاند أمام فرصة لتحقيق رقم قياسي في مواجهة بايرن…

2023-04-19 / 17:41
Photo of الأهلي المصري يرحب ببعثة الرجاء.. ويؤكد :”سنضع كل ظروف الراحة رهن إشارتهم”

الأهلي المصري يرحب ببعثة الرجاء.. ويؤكد :”سنضع كل ظروف…

2023-04-19 / 16:59
Photo of أسود القاعة يواصلون التألق و يفوزون بالدوري الدولي ل”الفوتسال”

أسود القاعة يواصلون التألق و يفوزون بالدوري الدولي ل”الفوتسال”

2023-04-19 / 14:50
Photo of الجولة الرابعة و العشرون من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم بلقاءات قوية

الجولة الرابعة و العشرون من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم…

2023-04-19 / 11:46
Photo of لاعب عبد الحميد الصابيري يحيي ليلة القدر بمسجد جنوة

لاعب عبد الحميد الصابيري يحيي ليلة القدر بمسجد جنوة

2023-04-19 / 09:32
Photo of “ريال مدريد” يكرر فوزه على تشيلسي ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال

“ريال مدريد” يكرر فوزه على تشيلسي ويبلغ نصف نهائي…

2023-04-18 / 22:06
Photo of دوري أبطال أوروبا.. ميلان إلى نصف النهائي بتعادله مع نابولي

دوري أبطال أوروبا.. ميلان إلى نصف النهائي بتعادله مع…

2023-04-18 / 21:35

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق