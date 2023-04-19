“دياز كانيل” يفوز بولاية رئاسية ثانية في كوبا

هبة بريس _ متابعة

فاز الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الأربعاء، بلا مفاجآت بولاية رئاسية ثانية مدّتها خمس سنوات وذلك في تصويت برلماني كان فيه المرشّح الأوحد في بلاد تُعتبر فيها المعارضة غير شرعية.

وتأكد فوز دياز كانيل بعدما نال تأييد 97,66 بالمئة من الأصوات في الجمعية الوطنية حيث الهيمنة شبه كاملة للحزب الشيوعي، وفق ما أعلن إيستيبان لاسو رئيس الغرفة التي تضم 470 عضوا.

بحضور راوول كاستور البالغ 92 عاما، قال لاسو “بناء على النتائج المعلنة، أعلن ميغيل ماريو دياز كانيل بيرموديس رئيسا للجمهورية”.

ودياز كانيل يتولى منصب السكرتير الأول في الحزب الشيوعي الكوبي منذ العام 2021، وهو أول مدني تولى السلطة في البلاد في العام 2018 خلفا لراوول كاسترو الذي كان قد خلف شقيقه فيديل.

وبحسب الدستور الكوبي يمكن للرئيس تولي ولايتين.

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