منصف المرزوقي

الرئيس التونسي السابق ينتقد “وصاية الجزائر” على تونس

2023-04-19 / 22:12
2
هبة بريس _ الرباط

أثار الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي جدلاً كبيراً في تونس، بعدما هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون ودعاه لعدم التدخل في شؤون بلاده.

وكان تبّون اعتبر في وقت سابق، أن تونس تتعرّض لمؤامرة خارجية، كما قال إن بلاده تحاول المشاركة في الحوار الوطني لتقريب وجهات النظر بين التونسيين.

وخاطب المرزوقي تبّون بقوله “من نصبّك وليّاً على تونس؟ تونس دولة موجودة حتى قبل الدولة الجزائرية، ولها أسسها وشبعها الذي يحميها”

وأكّد لـ”قناة 22″ الجزائرية المعارِضة أن “النظام الحاكم في الجزائر قرر منذ البداية إخماد الثورة في تونس كي لا تقوم الديمقراطية في البلاد، وكان واضحاً بالنسبة لهم أن عدوى الثورة قريبة منهم، وهو ما تحقق عندما خرج الجزائريون بالآلاف لإسقاط الديكتاتورية”.

وتابع بقوله “نحن لم نتدخل قطّ في الشأن الداخلي الجزائري، لكنه يتدخل في شؤوننا بشكل فجّ وباستمرار، ولم يعد سراً ما يضمره النظام الجزائري تجاه النموذج التونسي ما بعد الثورة. إنهم يحاربوننا بكل الوسائل، ويضعون العراقيل كي لا تنجح الديمقراطية التونسية”.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القضاء التونسي يأمر بإيداع رئيس حركة النهضة السجن

القضاء التونسي يأمر بإيداع رئيس حركة النهضة السجن

2023-04-20 / 17:27
Photo of فرنسا.. محتجون يقتحمون بورصة باريس

فرنسا.. محتجون يقتحمون بورصة باريس

2023-04-20 / 13:16
Photo of مصرع 9 معتمرين بحادث سير في السعودية

مصرع 9 معتمرين بحادث سير في السعودية

2023-04-20 / 13:03
Photo of رسميا.. ابن شقيق كينيدي يعلن الدخول في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

رسميا.. ابن شقيق كينيدي يعلن الدخول في سباق انتخابات…

2023-04-20 / 12:40
Photo of السودان.. ارتفاع حصيلة القت.لى إلى 198 وأكثر من ألف إصابة

السودان.. ارتفاع حصيلة القت.لى إلى 198 وأكثر من ألف…

2023-04-20 / 11:06
Photo of أمر قضائي بسجن راشد الغنوشي بتهمة “التآمر على أمن الدولة”

أمر قضائي بسجن راشد الغنوشي بتهمة “التآمر على أمن…

2023-04-20 / 10:06
Photo of “دياز كانيل” يفوز بولاية رئاسية ثانية في كوبا

“دياز كانيل” يفوز بولاية رئاسية ثانية في كوبا

2023-04-19 / 22:26
Photo of لـ48 ساعة.. المحكمة العليا تمدد تعليق الحظر على حبوب الاجهاض

لـ48 ساعة.. المحكمة العليا تمدد تعليق الحظر على حبوب…

2023-04-19 / 21:04
Photo of ضرب حتى الم..وت.. مراهقان يعترفان بق–تل مدرستهما

ضرب حتى الم..وت.. مراهقان يعترفان بق–تل مدرستهما

2023-04-19 / 19:56
Photo of تقرير .. الاتحاد الأوروبي “أكبر” مستورد لنفط روسيا

تقرير .. الاتحاد الأوروبي “أكبر” مستورد لنفط روسيا

2023-04-19 / 17:13

‫2 تعليقات

  2. تقول عليه هذا مروكي وليس بتونسي ٠٠وعندما كان هو الرئيس لماذا لم يقل مثل هذا الكلام ولكن كيف تريدون ان يكون مروكي خانز الكبلوط اذا لم يكن منافقا فامه مروكية وابوه مروكي وهذه صفة من صفاتهم

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق