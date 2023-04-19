الرئيس التونسي السابق ينتقد “وصاية الجزائر” على تونس

هبة بريس _ الرباط

أثار الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي جدلاً كبيراً في تونس، بعدما هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون ودعاه لعدم التدخل في شؤون بلاده.

وكان تبّون اعتبر في وقت سابق، أن تونس تتعرّض لمؤامرة خارجية، كما قال إن بلاده تحاول المشاركة في الحوار الوطني لتقريب وجهات النظر بين التونسيين.

وخاطب المرزوقي تبّون بقوله “من نصبّك وليّاً على تونس؟ تونس دولة موجودة حتى قبل الدولة الجزائرية، ولها أسسها وشبعها الذي يحميها”

وأكّد لـ”قناة 22″ الجزائرية المعارِضة أن “النظام الحاكم في الجزائر قرر منذ البداية إخماد الثورة في تونس كي لا تقوم الديمقراطية في البلاد، وكان واضحاً بالنسبة لهم أن عدوى الثورة قريبة منهم، وهو ما تحقق عندما خرج الجزائريون بالآلاف لإسقاط الديكتاتورية”.

وتابع بقوله “نحن لم نتدخل قطّ في الشأن الداخلي الجزائري، لكنه يتدخل في شؤوننا بشكل فجّ وباستمرار، ولم يعد سراً ما يضمره النظام الجزائري تجاه النموذج التونسي ما بعد الثورة. إنهم يحاربوننا بكل الوسائل، ويضعون العراقيل كي لا تنجح الديمقراطية التونسية”.

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