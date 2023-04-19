أكرد يعزز قائمة وست هام أمام جينت.. ومدربه يؤكد :”لقد عاد إلى التدريبات وتدرب بشكل طبيعي”

هبة بريس : القسم الرياضي

بات الدولي المغربي نايف أكرد، مدافع وست هام جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه ضد جينت البلجيكي، غدا الخميس، ضمن إياب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وغاب أكرد عن المباراة الأخيرة لوست هام أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز بداعي الإصابة.

وقال الإسكتلندي ديفيد مويس، مدرب وست هام في تصريح له قبل مواجهة جينت :”أكرد تعرض لإصابة على مستوى القدم خلال مباراة الذهاب، ولم يتعافى في الوقت المناسب، لذلك غاب عن مواجهة أرسنال”.

وأضاف نفس المتحدث :”لقد عاد هذا الأسبوع للتدرب بشكل طبيعي وهو جاهز للمشاركة في مباراة الغد”.

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