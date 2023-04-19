بعد معاشرته لها لأربع سنوات….ايداع هاتك عرض ابنته سجن عين علي مومن بسطات

هبة بريس _ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن قاضي التحقيق باستئنافية سطات، قرر ايداع شخص سجن عين عبي مومن ضواحي المدينة، بتهمة هتك عرض قاصر من طرف أحد الأصول.

وكان المعني بالأمر وهو والد طفلة قاصر، قد أحيل صباح اليوم الأربعاء على أنظار الوكيل العام من قبل عناصر الدرك الملكي بمدينة ابن احمد بسرية سطات، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفلته ومعاشرتها لمايقارب أربع سنوات نتج عن ذلك حمل في شهر السابع.

وكانت والدة الطفلة القاصر، قد تقدمت بشكاية في الموضوع في وقت سابق بعد ورود شكوك حول الوضعية الصحية لابنتها، مما جعل المحققين يتفاعلون مع الواقعة، من خلال فتح تحقيق مع والد الطفلة المشتبه فيه، الذي تم الاستماع إليه ضمن محضر رسمي بمعية الضحية ووالدتها، ليتم بعدها وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة تمهيدا لعرض على أنظار العدالة.

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