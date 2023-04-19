كثرة الحفر تحول شوارع جرسيف الى بؤر

هبة بريس - جرسيف

تعاني ساكنة جميع أحياء مدينة جرسيف بدون استثناء من مشاكل عديدة، تتمثل بالخصوص في انتشار الحفر الكثيرة في الأزقة والشوارع الرئيسية، ومجاري الصرف الصحي بدون أغطية حديدية، وهي حفر تهدد أصحاب العربات والراجلين على حد سواء ، سيما الأطفال .

جريدة هبة بريس الإلكترونية قامت بجولة زارت خلالها أزقة وشوارع رئيسية عديدة في مدينة جرسيف، حيث عجزت آلتها الحسابية عن إحصاء الحفر المنتشرة بمختلف أرجاء المدينة.

فغير بعيد عن (مركز المدينة)، يوجد ثقب بدون غطاء، بعمق أزيد من ثلاثة أمتار بالقرب من مدرسة النصر بالقطب الحضري غياطة ، حيث أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الراجلين، منهم تلاميذ قد يتحولون في أي وقت الى ضحايا .

وطالبت أصوات جمعوية وحقوقية بجرسيف من الجهات الوصية أن تستفيق من سباتها الذي أدخل المدينة خانة التهميش والنسيان ، وكرس واقعا مؤسفا قد يحول جرسيف من أرض للزيتون الى عاصمة للحفر بالمملكة .

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