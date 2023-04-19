كثرة الحفر تحول شوارع جرسيف الى بؤر

2023-04-19 / 18:20
0
هبة بريس - جرسيف

تعاني ساكنة جميع أحياء مدينة جرسيف بدون استثناء من مشاكل عديدة، تتمثل بالخصوص في انتشار الحفر الكثيرة في الأزقة والشوارع الرئيسية، ومجاري الصرف الصحي بدون أغطية حديدية، وهي حفر تهدد أصحاب العربات والراجلين على حد سواء ، سيما الأطفال .

جريدة هبة بريس الإلكترونية قامت بجولة زارت خلالها أزقة وشوارع رئيسية عديدة في مدينة جرسيف، حيث عجزت آلتها الحسابية عن إحصاء الحفر المنتشرة بمختلف أرجاء المدينة.

فغير بعيد عن (مركز المدينة)، يوجد ثقب بدون غطاء، بعمق أزيد من ثلاثة أمتار بالقرب من مدرسة النصر بالقطب الحضري غياطة ، حيث أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الراجلين، منهم تلاميذ قد يتحولون في أي وقت الى ضحايا .

وطالبت أصوات جمعوية وحقوقية بجرسيف من الجهات الوصية أن تستفيق من سباتها الذي أدخل المدينة خانة التهميش والنسيان ، وكرس واقعا مؤسفا قد يحول جرسيف من أرض للزيتون الى عاصمة للحفر بالمملكة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد معاشرته لها لأربع سنوات….ايداع هاتك عرض ابنته سجن عين علي مومن بسطات

بعد معاشرته لها لأربع سنوات….ايداع هاتك عرض ابنته سجن…

2023-04-19 / 18:23
Photo of يتيم : وهبي لا يكف عن إصدار التصريحات “النزقة”

يتيم : وهبي لا يكف عن إصدار التصريحات “النزقة”

2023-04-19 / 17:29
Photo of عيد الفطر…الأبناك المغربية في عطلة استثنائية

عيد الفطر…الأبناك المغربية في عطلة استثنائية

2023-04-19 / 16:59
Photo of برنامج “تيسير”.. الشروع في التحويل المالي الأول

برنامج “تيسير”.. الشروع في التحويل المالي الأول

2023-04-19 / 16:38
Photo of ربحت 10 ملايين دولار في اليانصيب وصرفتها.. أمريكية تبحث عن وظيفة

ربحت 10 ملايين دولار في اليانصيب وصرفتها.. أمريكية تبحث…

2023-04-19 / 13:50
Photo of القنصليات المغربية في الخارج تعلن أيام عطلة العيد و مواعيد العمل

القنصليات المغربية في الخارج تعلن أيام عطلة العيد و…

2023-04-19 / 13:45
Photo of مصرع سائق جرار ضواحي شفشاون

مصرع سائق جرار ضواحي شفشاون

2023-04-19 / 13:14
Photo of موظفو الضرائب باكادير في إفطار جماعي مع الأطفال المتخلى عنهم

موظفو الضرائب باكادير في إفطار جماعي مع الأطفال المتخلى…

2023-04-19 / 13:11
Photo of العثور على ” يدين” لدى متسول بشتوكة يدهش مواطنين

العثور على ” يدين” لدى متسول بشتوكة يدهش مواطنين

2023-04-19 / 12:25
Photo of غزوات للمشردين والحمقى على محلات تجارية ب ” أكادير باي” وعرائض تصل السلطات

غزوات للمشردين والحمقى على محلات تجارية ب ” أكادير…

2023-04-19 / 12:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق