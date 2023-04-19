وهبي : منذ انتخابي أمينا عاما للبام كان شغلي الشاغل هو إبعاد الحزب عن السلطة
عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة

يتيم : وهبي لا يكف عن إصدار التصريحات “النزقة”

2023-04-19 / 17:29
3
هبة بريس _ الرباط

سجل محمد يتيم، الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، إن عرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالمكتبة الوطنية، وحديثه عن قاعدة وردت في خطب جلالة الملك أمير المؤمنين وهي قوله: “بصفتي أميرا المؤمنين لا يمكنني أن أحرم ما أحل الله أو أحل ما حرم”، هي محاولات فاشلة للالتواء على هذه القاعدة المحكمة.

وقال يتيم في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، 19 أبريل 2023، أن وهبي لم يكف عن إصدار التصريحات النزقة،

واضاف يتيم ان وهبي صار “يتفلسف” من أجل إفراغ مضمون القاعدة التي وضعها جلالة الملك: “بصفتي أميرا المؤمنين لا يمكنني أن أحل حراما أو أحرم حلالا” من محتواها، بل وممارسة فهمه الضيق لتأويلها، بما يسمح له أن يمرر مضمرات من خلفياته الأيديولوجية ونزقه الفكري، لإفراغها من محتواها من خلال فدلكات كلامية وفرض قراءته القاصرة على هذه القاعدة وعلى حقل إمارة المؤمنين..”.

وشدد يتيم أن “قاعدة بصفتي أميرا المؤمنين لا يمكنني أن أحل ما حرم الله ولا يمكنني أن أحرم ما أحل، قاعدة محكمة واضحة.. هي القاعدة المنهجية التي اشتغلت عليها اللجنة التي كان قد عينها أمير المؤمنين عند مراجعة المدونة، وضمت علماء لهم مكانتهم ومصداقيتهم، وشخصيات علمية وسياسية لها قدر كبير من الرزانة والحكمة وبعد النظر

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
12

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلمانية ..”المضاربات” بأسواق الجملة مرتفعة

برلمانية ..”المضاربات” بأسواق الجملة مرتفعة

2023-04-19 / 20:35
Photo of بعد معاشرته لها لأربع سنوات….ايداع هاتك عرض ابنته سجن عين علي مومن بسطات

بعد معاشرته لها لأربع سنوات….ايداع هاتك عرض ابنته سجن…

2023-04-19 / 18:23
Photo of كثرة الحفر تحول شوارع جرسيف الى بؤر

كثرة الحفر تحول شوارع جرسيف الى بؤر

2023-04-19 / 18:20
Photo of عيد الفطر…الأبناك المغربية في عطلة استثنائية

عيد الفطر…الأبناك المغربية في عطلة استثنائية

2023-04-19 / 16:59
Photo of برنامج “تيسير”.. الشروع في التحويل المالي الأول

برنامج “تيسير”.. الشروع في التحويل المالي الأول

2023-04-19 / 16:38
Photo of ربحت 10 ملايين دولار في اليانصيب وصرفتها.. أمريكية تبحث عن وظيفة

ربحت 10 ملايين دولار في اليانصيب وصرفتها.. أمريكية تبحث…

2023-04-19 / 13:50
Photo of القنصليات المغربية في الخارج تعلن أيام عطلة العيد و مواعيد العمل

القنصليات المغربية في الخارج تعلن أيام عطلة العيد و…

2023-04-19 / 13:45
Photo of مصرع سائق جرار ضواحي شفشاون

مصرع سائق جرار ضواحي شفشاون

2023-04-19 / 13:14
Photo of موظفو الضرائب باكادير في إفطار جماعي مع الأطفال المتخلى عنهم

موظفو الضرائب باكادير في إفطار جماعي مع الأطفال المتخلى…

2023-04-19 / 13:11
Photo of العثور على ” يدين” لدى متسول بشتوكة يدهش مواطنين

العثور على ” يدين” لدى متسول بشتوكة يدهش مواطنين

2023-04-19 / 12:25

‫3 تعليقات

  1. خاص وهبي يبعد من السياسة أكبر كذاب ومنافق إنه لا تصلح لشيء كلامك لا يليق بوزير ولا يشرف المغرب يشوف ليه شي حطة فجامع الفنا

  2. نسى الايام ملي كان فالمعارضة كيضل واقف وكيضرب على الطاولة من اجل نصرت الحق

  3. سير ديخ حل لي ؤلائك المدربين عن الطعام. الذين تدعونهم انهم لم ينجح وا في امتحانات الحمامات اذا اردت الإصلاح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق