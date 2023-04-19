يتيم : وهبي لا يكف عن إصدار التصريحات “النزقة”

هبة بريس _ الرباط

سجل محمد يتيم، الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، إن عرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالمكتبة الوطنية، وحديثه عن قاعدة وردت في خطب جلالة الملك أمير المؤمنين وهي قوله: “بصفتي أميرا المؤمنين لا يمكنني أن أحرم ما أحل الله أو أحل ما حرم”، هي محاولات فاشلة للالتواء على هذه القاعدة المحكمة.

وقال يتيم في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، 19 أبريل 2023، أن وهبي لم يكف عن إصدار التصريحات النزقة،

واضاف يتيم ان وهبي صار “يتفلسف” من أجل إفراغ مضمون القاعدة التي وضعها جلالة الملك: “بصفتي أميرا المؤمنين لا يمكنني أن أحل حراما أو أحرم حلالا” من محتواها، بل وممارسة فهمه الضيق لتأويلها، بما يسمح له أن يمرر مضمرات من خلفياته الأيديولوجية ونزقه الفكري، لإفراغها من محتواها من خلال فدلكات كلامية وفرض قراءته القاصرة على هذه القاعدة وعلى حقل إمارة المؤمنين..”.

وشدد يتيم أن “قاعدة بصفتي أميرا المؤمنين لا يمكنني أن أحل ما حرم الله ولا يمكنني أن أحرم ما أحل، قاعدة محكمة واضحة.. هي القاعدة المنهجية التي اشتغلت عليها اللجنة التي كان قد عينها أمير المؤمنين عند مراجعة المدونة، وضمت علماء لهم مكانتهم ومصداقيتهم، وشخصيات علمية وسياسية لها قدر كبير من الرزانة والحكمة وبعد النظر

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 12 0