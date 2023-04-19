الأهلي المصري يرحب ببعثة الرجاء.. ويؤكد :”سنضع كل ظروف الراحة رهن إشارتهم”

هبة بريس : القسم الرياضي

قال الأهلي المصري إن رئيسه محمود الخطيب أجرى اتصالا هاتفيا مع عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي أكد خلاله ترحيب ناديه بالفريق الأخضر في بلده الثاني مصر.

وأكد الخطيب في بلاغ نشرته الصفحة الرسمية للأهلي أن بعثة الرجاء الرياضي ستحظى بكل الاهتمام والرعاية مع توفير كل ظروف الراحة، في إطار العلاقة الوطيدة بين الأندية المصرية وشقيقتها المغربية.

وتابع :”تثمن إدارة الأهلي ما لاقاه النادي من تشجيع رائع من طرف الجماهير المغربية الشقيقة أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية بالمغرب شهر فبراير الماضي”.

وزاد البلاغ :”محمد الخطيب أكد في حواره الودي مع رئيس الرجاء على الاستعداد لتلبية كل طلبات الرجاء، والعمل على راحة البعثة المغربية، كما أن هناك استقبالا يليق بالأشقاء المغاربة عند وصولهم إلى مطار القاهرة”.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10