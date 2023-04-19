الأهلي المصري يرحب ببعثة الرجاء.. ويؤكد :”سنضع كل ظروف الراحة رهن إشارتهم”

2023-04-19 / 16:59
9

هبة بريس : القسم الرياضي

قال الأهلي المصري إن رئيسه محمود الخطيب أجرى اتصالا هاتفيا مع عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي أكد خلاله ترحيب ناديه بالفريق الأخضر في بلده الثاني مصر.

وأكد الخطيب في بلاغ نشرته الصفحة الرسمية للأهلي أن بعثة الرجاء الرياضي ستحظى بكل الاهتمام والرعاية مع توفير كل ظروف الراحة، في إطار العلاقة الوطيدة بين الأندية المصرية وشقيقتها المغربية.

وتابع :”تثمن إدارة الأهلي ما لاقاه النادي من تشجيع رائع من طرف الجماهير المغربية الشقيقة أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية بالمغرب شهر فبراير الماضي”.

وزاد البلاغ :”محمد الخطيب أكد في حواره الودي مع رئيس الرجاء على الاستعداد لتلبية كل طلبات الرجاء، والعمل على راحة البعثة المغربية، كما أن هناك استقبالا يليق بالأشقاء المغاربة عند وصولهم إلى مطار القاهرة”.

 

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكرد يعزز قائمة وست هام أمام جينت.. ومدربه يؤكد :”لقد عاد إلى التدريبات وتدرب بشكل طبيعي”

أكرد يعزز قائمة وست هام أمام جينت.. ومدربه يؤكد…

2023-04-19 / 19:52
Photo of رئيس الليغا” يحسم الجدل بشأن عودة ميسي إلى برشلونة

رئيس الليغا” يحسم الجدل بشأن عودة ميسي إلى برشلونة

2023-04-19 / 18:10
Photo of هالاند أمام فرصة لتحقيق رقم قياسي في مواجهة بايرن ميونيخ

هالاند أمام فرصة لتحقيق رقم قياسي في مواجهة بايرن…

2023-04-19 / 17:41
Photo of أسود القاعة يواصلون التألق و يفوزون بالدوري الدولي ل”الفوتسال”

أسود القاعة يواصلون التألق و يفوزون بالدوري الدولي ل”الفوتسال”

2023-04-19 / 14:50
Photo of الجولة الرابعة و العشرون من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم بلقاءات قوية

الجولة الرابعة و العشرون من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم…

2023-04-19 / 11:46
Photo of لاعب عبد الحميد الصابيري يحيي ليلة القدر بمسجد جنوة

لاعب عبد الحميد الصابيري يحيي ليلة القدر بمسجد جنوة

2023-04-19 / 09:32
Photo of “ريال مدريد” يكرر فوزه على تشيلسي ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال

“ريال مدريد” يكرر فوزه على تشيلسي ويبلغ نصف نهائي…

2023-04-18 / 22:06
Photo of دوري أبطال أوروبا.. ميلان إلى نصف النهائي بتعادله مع نابولي

دوري أبطال أوروبا.. ميلان إلى نصف النهائي بتعادله مع…

2023-04-18 / 21:35
Photo of (فيديو) بوفال يواصل تألقه ويسجل ثنائية أمام الدحيل في الدوري القطري

(فيديو) بوفال يواصل تألقه ويسجل ثنائية أمام الدحيل في…

2023-04-18 / 20:51
Photo of زياش : والدتي فخوري بي.. وتسألني دائما عن الزواج مثل كل الأمهات المغربيات

زياش : والدتي فخوري بي.. وتسألني دائما عن الزواج…

2023-04-18 / 19:57

‫9 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق