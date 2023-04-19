برنامج “تيسير”.. الشروع في التحويل المالي الأول

هبةبريس _ الرباط

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه سيتم الشروع في صرف المنح المالية برسم الشطر الأول للموسم الدراسي 2023/2022 للمستفيدين من برنامج ” تيسير ” ابتداء من 25 أبريل إلى غاية 12 ماي 2023.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر يأتي تفعيلا لمقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، والتي تهم التدبير المفوض لبرنامج “تيسير”، لافتة إلى أن المستفيدات والمستفيدين الذين صرحوا سابقا بالمعرف البنكي سيتوصلون بتحويل بنكي في حسابهم الخاص ابتداء من يوم الخميس 20 أبريل 2023.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم صرف هذه المنح على مستوى وكالات القرب التابعة لمؤسسات الدفع المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وكذلك عن طريق التحويلات البنكية بالنسبة للمستفيدين الذين يتوفرون على حساب بنكي.

ومن أجل تسهيل الحصول على هذه المنح مستقبلا، تهيب الوزارة بجميع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المستفيدين من هذا البرنامج فتح حساب بنكي أو حساب استخلاص في إحدى وكالات الدفع المعتمدة على الصعيد الوطني من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

وخلص البلاغ إلى أنه للمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني: https://tayssir.cdgprevoyance.ma.

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