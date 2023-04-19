رئيس حكومة إسبانيا: “بفعل تعاون المغرب تقلص عدد المهاجرين سرا ب 78 في المئة”

هبة بريس ـ وكالات

أكد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية بأن العلاقات الإسبانية المغربية تشهد الكثير من الاحترام المتبادل و التعاون المثمر في قطاعات عدة.

و في هذا الصدد، أوضح سانشيز أمام أعضاء البرلمان الإسباني بأنه و بفعل التعاون المغربي الجيد و البناء، تقلصت أعداد المهاجرين السريين الذين كانوا يصلون التراب الإسباني بنحو 78 في المئة خلال الأشهر الأولى من هذا العام.

هذا الرقم، يضيف رئيس الحكومة الإسبانية، أراح بشكل كبير سلطات بلده، الأمر الذي يؤكد أن التعاون مع المملكة المغربية أمر هام و مؤكد لوقف نزيف الهجرة غير النظامية عكس ما تدعيه بعض الأحزاب الإسبانية التي تحاول تعكير العلاقة بين البلدين لأسباب انتخابية صرفة.

و شدد بيدرو سانشيز في مداخلته بالبرلمان على أن تراجع أعداد الأشخاص غير النظاميين الذين يصلون لتراب إسبانيا عبر المغرب أمر اسثتنائي، مضيفا بأن بعض الدول خلال سنة 2023 شهدت ازديادا كبيرا من حيث عدد الواصلين، مستدلا بمثال اليونان بنسبة 95 في المائة و إيطاليا بنسبة 300 في المائة.

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