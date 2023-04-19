ربحت 10 ملايين دولار في اليانصيب وصرفتها.. أمريكية تبحث عن وظيفة

هبة بريس - وكالات

اعترفت رابحة بطاقة يانصيب قيمتها 10 ملايين دولار أنها خسرت كل شيء في غضون عشر سنوات فقط، ويتعين عليها الآن العمل مرة أخرى لجني المال.

وبعدما اشترت شارون تيراباسي – 35 عامًا – من هاميلتون في أونتاريو بالولايات المتحدة، تذكرة Lotto Super 7 في أبريل 2004 في عطلة نهاية الأسبوع أصبحت مليونيرة بين عشية وضحاها، لتتصرف ببذخ مبالغ اعتقاداً منها أن المال لن ينفد.

فقد صرفت السيدة الأميركية أموالها لشراء منزل ضخم، وسيارات فارهة، وملابس فاخرة، وحفلات ورحلات باهظة الثمن، حتى إنها اصطحبت صديقاتها في رحلات مدفوعة التكاليف بالكامل إلى فلوريدا ولاس فيغاس وكاليفورنيا ومنطقة البحر الكاريبي.

كما قامت شارون وهي أم لستة أطفال بالزواج من رجل يدعى فيني لديه 3 أطفال، وكانت تعتقد أن الأموال لن تنتهي وفق ما أخبرت به مجلة “ذا ستار”.

ومنحت السيدة مبالغ كبيرة لعائلتها فقد أعطت والديها مليون دولار، وقسمت 1.75 مليون دولار بين أشقائها الأربعة.

كما اشترى الزوجان أربع سيارات، هي هامر صفراء، وموستانج، ودودج تشارجر، وكاديلاك إسكاليد.

كذلك، استخدمت شارون الأموال أيضا للمساعدة في دفع إيجار جيرانها، وحتى ساعدت صديقا في بدء عمل تجاري.

إضافة إلى ذلك، اشترى الزوجان عددًا من المنازل في هاميلتون وقاموا بتأجيرها للعائلات ذات الدخل المنخفض.

لتدرك شارون أنه لم يتبق معها سوى 750 ألف دولار (600 ألف جنيه إسترليني) في حسابها المصرفي، لتعترف: “يجب التوقف عن المتعة والعودة إلى الحياة”.

وتقدمت شارون لوظيفة بدوام جزئي للمساعدة في دفع الإيجار، مبينة بأنها أكثر سعادة الآن.

فيما اعترف الزوج بأن الثنائي معتادان على عدم امتلاك المال لذلك لا يضايقهما، وقال: “عشت هكذا طوال حياتي ، لم أكن غنيا أبدا”.

“لقد نشأنا على هذا النحو، لذلك اعتدنا على ذلك.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0