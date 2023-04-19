أسود القاعة يواصلون التألق و يفوزون بالدوري الدولي ل”الفوتسال”

هبة بريس ـ رياضة

يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة كتابة التاريخ و تعزيز الحضور الدولي و البصم على التألق و هاته المرة من خلال فوزه بالدوري الدولي للفوتسال.

و تمكنت كتيبة المدرب الدكيك من الفوز بلقب الدوري الدولي بعد تحقيق الأسود لفوز و تعادلين في مسارهم بالبطولة.

و تمكن المنتخب المغربي ليلة أمس من تحقيق انتصار بنتيجة 4 أهداف لمثلها في المباراة التي جمعته بالمنتخب الفرنسي.

وسجل أهداف المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في اللقاء الذي أقيم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، سفيان الشعراوي في ثلاث مناسبات وسفيان المسرار.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة قد فاز على المنتخب الياباني بنتيجة 3 أهداف لإثنين قبل أن يتعادل مع المنتخب الكرواتي بنتيجة 3 أهداف لمثلها.

و تصدر المنتخب المغربي ترتيب الدوري الدولي، بمجموع خمس نقاط متبوعا بالمنتخبين الفرنسي والكرواتي بأربع نقاط، فيما احتل المنتخب الياباني الرتبة الرابعة والاخيرة بمجموع ثلات نقاط.

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