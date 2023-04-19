أسود القاعة يواصلون التألق و يفوزون بالدوري الدولي ل”الفوتسال”

2023-04-19 / 14:50
0

هبة بريس ـ رياضة 

يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة كتابة التاريخ و تعزيز الحضور الدولي و البصم على التألق و هاته المرة من خلال فوزه بالدوري الدولي للفوتسال.

و تمكنت كتيبة المدرب الدكيك من الفوز بلقب الدوري الدولي بعد تحقيق الأسود لفوز و تعادلين في مسارهم بالبطولة.

و تمكن المنتخب المغربي ليلة أمس من تحقيق انتصار بنتيجة 4 أهداف لمثلها في المباراة التي جمعته بالمنتخب الفرنسي.

وسجل أهداف المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في اللقاء الذي أقيم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، سفيان الشعراوي في ثلاث مناسبات وسفيان المسرار.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة قد فاز على المنتخب الياباني بنتيجة 3 أهداف لإثنين قبل أن يتعادل مع المنتخب الكرواتي بنتيجة 3 أهداف لمثلها.

و تصدر المنتخب المغربي ترتيب الدوري الدولي، بمجموع خمس نقاط متبوعا بالمنتخبين الفرنسي والكرواتي بأربع نقاط، فيما احتل المنتخب الياباني الرتبة الرابعة والاخيرة بمجموع ثلات نقاط.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجولة الرابعة و العشرون من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم بلقاءات قوية

الجولة الرابعة و العشرون من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم…

2023-04-19 / 11:46
Photo of لاعب عبد الحميد الصابيري يحيي ليلة القدر بمسجد جنوة

لاعب عبد الحميد الصابيري يحيي ليلة القدر بمسجد جنوة

2023-04-19 / 09:32
Photo of “ريال مدريد” يكرر فوزه على تشيلسي ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال

“ريال مدريد” يكرر فوزه على تشيلسي ويبلغ نصف نهائي…

2023-04-18 / 22:06
Photo of دوري أبطال أوروبا.. ميلان إلى نصف النهائي بتعادله مع نابولي

دوري أبطال أوروبا.. ميلان إلى نصف النهائي بتعادله مع…

2023-04-18 / 21:35
Photo of (فيديو) بوفال يواصل تألقه ويسجل ثنائية أمام الدحيل في الدوري القطري

(فيديو) بوفال يواصل تألقه ويسجل ثنائية أمام الدحيل في…

2023-04-18 / 20:51
Photo of زياش : والدتي فخوري بي.. وتسألني دائما عن الزواج مثل كل الأمهات المغربيات

زياش : والدتي فخوري بي.. وتسألني دائما عن الزواج…

2023-04-18 / 19:57
Photo of تقرير يتحدث عن “عرض سعودي ضخم” لزيدان لتدريب فريق رونالدو

تقرير يتحدث عن “عرض سعودي ضخم” لزيدان لتدريب فريق…

2023-04-18 / 18:14
Photo of اشبيلية يعول على خبرة بونو ونجاعة النصيري في موقعة الإياب أمام مانشستر يونايتد

اشبيلية يعول على خبرة بونو ونجاعة النصيري في موقعة…

2023-04-18 / 17:03
Photo of اللجنة التأديبية تصدر عقوباتها بعد أحداث مباراة خريبكة و بركان

اللجنة التأديبية تصدر عقوباتها بعد أحداث مباراة خريبكة و…

2023-04-18 / 15:22
Photo of بسبب عيد الفطر.. العصبة الاحترافية تؤجل عددا من المباريات

بسبب عيد الفطر.. العصبة الاحترافية تؤجل عددا من المباريات

2023-04-18 / 13:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق