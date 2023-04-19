مجلس الرميلي يخصص 20 مليار سنتيم لتطوير و إنشاء الأسواق بالبيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
قررت جماعة الدار البيضاء من خلال مجلسها الجماعي تخصيص ميزانية تبلغ حوالي 20 مليار سنتيم لتطوير و إنشاء الأسواق الجماعية بعدد من مناطق المدينة.
و يهدف المجلس الجماعي الذي تترأسه العمدة نبيلة الرميلي لتطوير و إنشاء مجموعة من الأسواق بالمدينة قصد الحد من ظاهرة احتلال الملك العام من خلال الباعة الجائلين و “الفراشة”، و كذا الحد من الأسواق العشوائية المتواجدة ببعض الأحياء.
و ستساهم جماعة الدار البيضاء في ميزانية هاته المشاريع بنسبة 30 في المائة، بينما الباقي ستضخه كل من وزارة الداخلية و مجلس جهة الدار البيضاء سطات.
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المجموع 6 آراء
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9 تعليقات
أي ميزانية تتحدثون عنها هل مثل الميزانيات السابقة التي ذهبت هباءا منثورا ولحد الآن لم نعرف اين تبخرت ؟؟؟؟
أموال طائلة تستثمر في مصالحهم الخاصة فقط أما بان توزع على مشاريع تعود بالنفع على المواطنين فلا أظن ذلك..
مجلس الرميلي أدرى بمصلحة الوطن والمواطنين فهي مبادرة طيبة ورئية استراتيجية جديدة تستهدف الأسواق الجماعية..
تطوير الأسواق بالمدينة سيعطي قفزة نوعية ممتازة جدا وذالك راجع للحد من انتشار الباعة المتجولين.( الفراشة).
بهذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنساهم من الحد من ظاهرة الاحتلال الملك العام..
نتمنى هذه المشاريع تعم جل مناطق المملكة المغربية من الحد من ظاهرة الباعة المتجولين لأنهم يفسدون جمال المدينة.
نتمنى هذه المشاريع تعم الفائدة لجميع مناطق المملكة المغربية من الحد من ظاهرة الباعة المتجولين لأنهم يفسدون جمال المدينة..
الباعة المتجولين الذين يقومون باحتلال الملك العام هم المسببين في حوادث السير لهذا يجب على الحكومة وضع حلا مناسبا للحد من انتشار ظاهرة الباعة المتجولين من أجل حماية سلامة المواطن من أي حوادث.
بسبب هؤلاء الباعة المتجولين يسببون في ارتفاع النصب والسرقة نطالب الحكومة بالتدخل الفوري لوقف هؤلاء الباعة..