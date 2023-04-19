مصرع سائق جرار ضواحي شفشاون
هبة بريس - مكتب طنجة
لقي شخص مصرعه ، أول أمس إثر حادث انقلاب جرار كان يسوقه خلال عملية حرث أرض بدوار بجماعة أونان ضواحي اقليم شفشاون .
وبحسب مصادر محلية، فقد توفي سائق الجرار متأثرا باصابات بليغة بعد انقلاب جراره الذي هوى من أحد المنحدرات ليلقى مصرعه بعين المكان .
وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستودع مستشفى محمد الخامس بمدينة شفشاون، في وقت فتحت فيه مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الحادث الأليم.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5
0
11 تعليقات
الحادثة الفردية تعيد إلى أذهاننا وضمائرنا مشكل سياقة الجرارات بدون رخصة السياقة وما يتبعها من آفات ومصائب والوضع يتطلب تدخل الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير لمحاربة سياقة الجرارات بدون الحصول على رخصة السياقة ومحاربة سياقة الدراجات الكهربائية من نوع طروتينيت والحد من تجول الدراجات الهوائية العادية بدون توفر أصحابها على ورقة الشراء والفرامل والأضواء
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمه واغفر..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
على الفلاحين التأكد من سلامة مركباتهم قبل استعمالها ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انه حادث أليم جدا ..
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وارزق اهله الصبر والسلوان..
لا نملك إلا الدعاء له الله ارحمه واغفر له يارب العالمين..
اللهم اجعله من الشهداء يارب العالمين..
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه ..