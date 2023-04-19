مصرع سائق جرار ضواحي شفشاون

هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شخص مصرعه ، أول أمس إثر حادث انقلاب جرار كان يسوقه خلال عملية حرث أرض بدوار بجماعة أونان ضواحي اقليم شفشاون .

وبحسب مصادر محلية، فقد توفي سائق الجرار متأثرا باصابات بليغة بعد انقلاب جراره الذي هوى من أحد المنحدرات ليلقى مصرعه بعين المكان .

وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستودع مستشفى محمد الخامس بمدينة شفشاون، في وقت فتحت فيه مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الحادث الأليم.

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