موظفو الضرائب باكادير في إفطار جماعي مع الأطفال المتخلى عنهم

2023-04-19 / 13:11
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أحمد وزروتي - هبة بريس

وسط ابتسامات بريئة، وجو عائلي بهيج، وفي جو رمضاني روحاني، نظمت جمعية موظفي المديرية الجهوية للضرائب باكادير يوم 27 رمضان 1444 هجرية الموافق ل 18 ابريل 2023 ، حفل إفطار جماعي لفائدة أطفال جمعية تاروانو للأطفال في وضعية صعبة ، شارك فيه عدد من المتطوعين من أعضاء الجمعية، كما حضره مجموعة من الضيوف يتقدمهم المدير الجهوي للضرائب باكادير ورؤساء مصالح وتقسيمات لإنزكان واكادير واطر موظفات وموظفي المديرية، حفل الافطار الجماعي الذي اقيم بقاعة حفلات فخمة بحي الهدى تخلله توزيع مجموعة من الهدايا على جميع الأطفال.

وحسب تصريح السيد لحسن روكني أمين مال جمعية موظفي المديرية الجهوية للضرائب ، فان هذا الإفطار الجماعي يأتي في سياق الأنشطة الاجتماعية والتواصلية للجمعية مع أطفال جمعية تاروانو للأطفال في وضعية صعبة ، خلال هذا الشهر الكريم من أجل إدماجهم في المجتمع، وعدم تهميشهم وجعلهم يشعرون بأنهم بجانب عائلاتهم.
وللإشارة فجمعية تاروانو للأطفال في وضعية صعبة والتي يتواجد مقرها الحالي بمشروع تكمي افولكين بالدشيرة الجهادية عمالة انزكان ايت ملول، تترأسها السيدة سعيدة بوجبن رفقة مجموعة من الأطر في مهام التسيير الإداري والمالي، وتسعى الجمعية حسب تصريح سعيدة بوجبن إلى إدماج الأطفال في وضعية صعبة و خاصة الأطفال في وضعية الشارع، واضافت بوجبن ان الجمعية تتوفر على طاقة استيعابية محترمة لإيواء أطفال يسهر عليهم طاقم تربوي يقوم بتنزيل برامج الجمعية مع جميع الأطفال المستفيدين من خدماتها، انطلاقا من مجموعة من المحاور الأساسية، من الإنصات والاستماع إلى تحديد حاجيات الطفل من خلال الدعم والمرافقة والتتبع والتقيم إلى الإدماج الأسري، مما يجعل فضاء جمعية تاروانو للأطفال في وضعية صعبة فضاءا إنسانيا يكرس روح التضامن والتعاون ويوفر حضنا دافئا وفرصة أمل لبناء مستقبل أفضل لهؤلاء الأطفال، بدعم من مجموعة من الشركاء والمتدخلين، كعمالة انزكان ايت ملول، الجماعة الترابية للدشيرة الجهادية، خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بأكادير، وبالمحاكم الابتدائية، السلطة المحلية، التعاون الوطني، مديرية التعليم، التكوين المهني، وهيئات المجتمع المدني العاملة بمجال حماية الطفولة.

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