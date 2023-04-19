القنصليات المغربية في الخارج تعلن أيام عطلة العيد و مواعيد العمل

2023-04-19 / 13:45
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلنت جل القنصليات العامة للمملكة المغربية بالخارج، عن فترةالعطلة الرسمية المتعلقة بعيد الفطر والتي حددتها في يوم الجمعة القادم 21 ابريل و الاثنين 24 أبريل، كأيام عطلة .

وكشفت القنصليات المغربية، عبر مواقعها الالكترونية أنها ستفتح أبوابها يوم الثلاثاء 25 ابريل القادم، بحسب مواقيت العمل الجديدة المدرجة في صفحاتها الرسمية، الى جانب وضع أرقام للاستعلام في خدمة المهاجرين المغاربة للاستفسار عن أي معلومة تخص طلباتهم .

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