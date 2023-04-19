العثور على ” يدين” لدى متسول بشتوكة يدهش مواطنين

2023-04-19 / 12:25
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت السلطات الأمنية بمدينة بيوكرى إقليم اشتوكة أيت باها، مؤخرا، شخص اربعيني يمتهن التسول.

لكن ما وقع بعد ذلك شكل إندهاش المواطنين ، خصوصا بعدما ، حاول المتسول الهرب من العناصر الأمنية ، لتظهر لديه اطرافه البشرية ” اليدين “، بعدما كان قد أوهم مواطنين لسنوات ألفوا تقديم المساعدة له، لأنه مبتور ” اليدين” مما يشجعهم على سخائهم له بسبب حجم إعاقته.

وقد حجزت المصالح الأمنية، لدى المتسول حقيبة يدوية مليئة بالنقوذ، كما تم الاستماع له، واحالته على السجن، بسبب امتهانه ” التسول” واحتياله على المواطنين.

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