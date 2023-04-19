عطلة العيد …الطرق السيارة تقدم مجموعة من النصائح للمغاربة المقبلين على السفر

هبة بريس ـ الرباط

أصدرت الطرق السيارة بالمغرب، بلاغا صحافيا بمناسبة عيد الفطر المبارك ، تتقدم من خلاله بأحر تهانيها إلى مستعملي الطريق السيار وتتمنى لهم عيداً مباركاً سعيداً، مستحضرة بذلك حركة السير المهمة التي ستعرفها المحاور الطرقية الخاصة بالطرق السيارة.

وأفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة، إلى أن حركة السير ستعرف حركة مهمة خلال يوم الجمعة 21 أبريل 2023 ما بين الساعة الثالثة زوالاً والعاشرة ليلاً، و يوم الاثنين 24 أبريل 2023 ، والذي يصادف يوم الرجوع من عطلة العيد، ما بين الساعة الرابعة زوالاً والعاشرة ليلاً.

وأوصت الشركة مستعملي الطرق السيارة، بضرورة تنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنيـة من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC، و الاطلاع على الرصيد المتبقي في الباس جواز الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار.

كما أوصت أيضا أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، و توخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الامان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار.

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