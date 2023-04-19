عطلة العيد …الطرق السيارة تقدم مجموعة من النصائح للمغاربة المقبلين على السفر

2023-04-19 / 12:05
11
هبة بريس ـ الرباط

أصدرت الطرق السيارة بالمغرب، بلاغا صحافيا بمناسبة عيد الفطر المبارك ، تتقدم من خلاله بأحر تهانيها إلى مستعملي الطريق السيار وتتمنى لهم عيداً مباركاً سعيداً، مستحضرة بذلك حركة السير المهمة التي ستعرفها المحاور الطرقية الخاصة بالطرق السيارة.

وأفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة، إلى أن حركة السير ستعرف حركة مهمة خلال يوم الجمعة 21 أبريل 2023 ما بين الساعة الثالثة زوالاً والعاشرة ليلاً، و يوم الاثنين 24 أبريل 2023 ، والذي يصادف يوم الرجوع من عطلة العيد، ما بين الساعة الرابعة زوالاً والعاشرة ليلاً.

وأوصت الشركة مستعملي الطرق السيارة، بضرورة تنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنيـة من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC، و الاطلاع على الرصيد المتبقي في الباس جواز الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار.

كما أوصت أيضا أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، و توخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الامان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ربحت 10 ملايين دولار في اليانصيب وصرفتها.. أمريكية تبحث عن وظيفة

ربحت 10 ملايين دولار في اليانصيب وصرفتها.. أمريكية تبحث…

2023-04-19 / 13:50
Photo of القنصليات المغربية في الخارج تعلن أيام عطلة العيد و مواعيد العمل

القنصليات المغربية في الخارج تعلن أيام عطلة العيد و…

2023-04-19 / 13:45
Photo of مصرع سائق جرار ضواحي شفشاون

مصرع سائق جرار ضواحي شفشاون

2023-04-19 / 13:14
Photo of موظفو الضرائب باكادير في إفطار جماعي مع الأطفال المتخلى عنهم

موظفو الضرائب باكادير في إفطار جماعي مع الأطفال المتخلى…

2023-04-19 / 13:11
Photo of غزوات للمشردين والحمقى على محلات تجارية ب ” أكادير باي” وعرائض تصل السلطات

غزوات للمشردين والحمقى على محلات تجارية ب ” أكادير…

2023-04-19 / 12:20
Photo of مراكش.. ترويج أدوية مهربة يجر شخصا للاعتقال

مراكش.. ترويج أدوية مهربة يجر شخصا للاعتقال

2023-04-19 / 09:22
Photo of طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-04-19 / 09:06
Photo of جهة الشرق ..حزب الأصالة والمعاصرة يجدد هياكله التنظيمية

جهة الشرق ..حزب الأصالة والمعاصرة يجدد هياكله التنظيمية

2023-04-18 / 23:41
Photo of الرباط : الرصاص لتوقيف مبحوث عنه استعمل الكلاب الشرسة لتهديد الأمن

الرباط : الرصاص لتوقيف مبحوث عنه استعمل الكلاب الشرسة…

2023-04-18 / 23:04
Photo of سطات : فتاة قاصر حامل .. والتهمة تلاحق الأب

سطات : فتاة قاصر حامل .. والتهمة تلاحق الأب

2023-04-18 / 22:22

‫11 تعليقات

  3. يجب احترام الاسبقيات وممر الراجلين وعدم الإفراط في السرعة التي تسبب الموت وأذهب حياة الآخرين…

  4. اكتظاظ الطرقات في المناسبات الدينية على جميع المسافرين احترام قانون السير وعدم استعمال السرعة..

  6. كفى من حوادث السير والرسالة موجهة للحافلات وسيارات الأجرة الذين يفكرون في السرعة ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق