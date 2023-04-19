غزوات للمشردين والحمقى على محلات تجارية ب ” أكادير باي” وعرائض تصل السلطات

2023-04-19 / 12:20
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجد أصحاب محلات تجارية ومقاهي ومطاعم بأرقى أحياء المدينة ” أكادير باي ” أنفسهم بشكل يومي، أمام توافد العشرات من المشردين والحمقى ، مما بات يهدد تلك المشاريع التجارية بالافلاس ، بعد توالي فقدان زبنائهم خصوصا الاجاتب بسبب مضايقاتهم من طرف المشردين والحمقى .

و قدم هؤلاء المالكين للمتاجر والمقاهي والمطاعم خصوصا بشارع الحسين أشنݣلي ،عريضة توقيعات مشتركة موجهة لمسؤولي المدينة، تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منها، عبروا من خلالها عن استياءهم العميق من توافد العشرات من المشردين ياتوا يتسولون بطرق إحترافية على زبنائه‍م خصوصا من السياح الاجانب، كما أن هؤلاء ” المشردين” يدخلون في مشاداة فيما بينهم، واحيانا قد يتحول الوضع الى تراشق بالحجارة، مما يهدد واجهات الزجاجية للمطاعم او السيارات .

هذه السلوكيات يتضايق منها الزبناء وأصبحت تهدد الرواج التجاري، بحي يعد وجهة مفضلة للاجانب وزوار المدينة، فهل ستتحرك السلطات المعنية من أجل الحد من إنتشار هذه الظاهرة، أم سيترك الحال حتى تغلق المطاعم أبوابها بسبب هجرة الزبناء الى وجهات أخرى أكثر أمانا ؟؟.

فمن المسؤول عن غض البصر حول الظاهرة التي تزعج المنعشين الاقتصاديين بأكادير ؟

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