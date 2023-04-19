يطلب مساعدته بسبب المرض..نضال الأحمدية تنشر تسجيل صوتي لوالد هيفاء وهبي

القسم الفني: هبة بريس

قامت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بنشر تسجيل صوتي لوالد الفنانة هيفاء وهبي، محمد عبد الحميد وهبي، كشف من خلاله معاناته من أمراض مزمنة وحاجته لعملية بشكل عاجل، مهاجما ابنته هيفاء ووالدتها.

وفي هذا الصد، اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأحمدية بخلق الفتنة بين هيفاء ووالدها، والتدخل في حياة الفنانة الشخصية، دون معرفة التفاصيل أو الأسباب الحقيقية.

وكانت الأحمدية قد شاركت عبر مجلتها المهتمة بأخبار المشاهير “الجرس” تسجيلًا صوتيًا لواد هيفاء تحدث فيه عن حالته الصحية المتدهورة، إلى جانب عرضها لمستندات وتقارير طبية، ولقطات شاشة لرسائل نصية أرسلها الأب لهيفاء طالبا منها مساعدته.

وأشار محمد عبدالحميد إلى أنه حاول التواصل مع ابنته ووالدتها من أجل مساعدته، إلَّا أنه لم يتلقَ أيَّ استجابة، موضحًا أنه يعاني من ورم في الوجه والقدمين واليدين، وضيق في التنفس، مبرزا أنه لم ينعم بنوم هانئ منذ سنة كاملة، حيث يعاني من آلام في المعدة والمرارة.

ولفت عبدالحميد إلى أن التواصل منقطع بينه وبين ابنته منذ فترة طويلة، قائلًا: “أنا ما عندي رقمها أنا ما بيني وبينها وحدة حال من زمان، لما عملت رئيسة وأمبراطورية هي وامها وما بحكي معها وما بتحكي معي، أنا ما بدي من حدا شي يلي بدو اياني أنا موجود من ولادي، ويلي ما بدو ياني شو بدي فيه”.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5