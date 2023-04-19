قطاع النسيج: توقيع بروتوكولي اتفاق لمواكبة الانتقال الطاقي للقطاع

هبة بريس

في إطار تنمية قطاع النسيج المغربي ومواكبة عملية انتقاله الطاقية، تم يوم أمس الثلاثاء 18 أبريل 2023 بالرباط، توقيع بروتوكولي اتفاق، خلال مراسم ترأسها وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزُّور.

ويتعلق بروتوكول الاتفاق الأول بتحفيز التنمية المستدامة في قطاع النسيج، وقد وقعه كل من وزير الصناعة والتجارة، ورئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، ومدير مؤسسة التمويل الدولية للمغرب وجيبوتي، والتي هي عضو مجموعة البنك الدولي والمؤسسة التنموية الرئيسية التي تركز على القطاع الخاص في البلدان الناشئة.

كما يتوخى الاتفاق تخليص القطاع المغربي للنسيج والألبسة من الكربون وتطوير الإنتاج الدائري وإنعاش القطاع. وسيسمح كدلك لمشاريع استراتيجية ومُحولي الخدمات التقنية والمالية بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية ودعم تحسيس وتكوين المقاولات الصغرى والمتوسطة على مستوى الممارسات الدائرية.

وهو يستهدف، علاوة على ذلك، مواكبة المقاولات في اعتماد ممارسات تجارية وتكنولوجيات جديدة، ولا سيما من خلال تأهيل التقنيات وإنجاز مخططات التوسُّع أو الولوج إلى رأس المال. وسيسمح بروتوكول الاتفاق أيضا بتشجيع العلامات التجارية الدولية على التزوُّد من المغرب وتوفير تمويلات لمنتجين عالميين للنسيج لتنمية أنشطتهم بالمغرب.

ويتعلق بروتوكول الاتفاق الثاني بمشروع استثماري مندمج لشركة RECICLADOS، وهو يهم إحداث وحدة تصنيع جديدة للخيوط والمنسوجات والملابس الُمعاد تدويرها. وباستثمار تبلغ قيمته 695 مليون درهم، يُرتقب أن يسمح هذا المشروع على المدى البعيد بتوفير أزيد من 6245 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وصرح السيد مزُّور بهذه المناسبة قائلا: لقد عقد المغرب العزم على الانخراط في وصل صناعته بالتنمية المستدامة. ومن خلال توقيع بروتوكولي الاتفاق هذين، فقد دخلنا اليوم فعلا في منعطف هام على مستوى تأهيل قطاع النسيج الوطني ومواكبته في احترام التحولات العميقة التي تشهدها

المنظومة الصناعية العالمية للنسيج في مضمار التنمية المستدامة. إنها إذن مرحلة هامة في تطلعنا الرامي إلى جعل المغرب فاعلا طلائعيا في صناعة النسيج العالمية المستقبلية ».

وأضاف في هذا الشأن أيضا قائلا: إن الهدف المتوخى هو تسريع عملية الانتقال نحو صناعة نسيج مسؤولة ونظيفة ومستدامة، لتحقيق مكتسبات على مستوى القدرة التنافسية وتمكين فاعلينا الصناعيين المحليين من تعزيز مكانتهم تجاه منافسيهم بشكل أفضل ».

وأكد السيد كزافيي ريل: إن شراكتنا مع وزارة الصناعة والتجارة في المغرب والجمعية المغربية لصناعات النسيج والملابس وRECICLADOS طنجة ستسمح للمغرب بتطوير صناعة النسيج الرائدة بطريقة مستدامة. وتتمتع مؤسسة التمويل الدولية بوضع فريد يمكنها من مساعدة المغرب في الوصول إلى رأس المال والخبرة التي يحتاجها للانتقال إلى إنتاج منسوجات منخفضة الكربون وخالية من النفايات تدعم النمو وفرص العمل. »

وتعتزم شركة RECICLADOS من خلال مشروعها الاستثماري تعزيز مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال تصنيع الخيوط والمنسوجات والألبسة المعاد تدويرها والموجهة للأسواق الأوروبية والأمريكية والمغربية.

وقد تم توقيع بروتوكول الاتفـــــــــــاق من طـــــــــــــرف وزير الصناعة والتجارة والمدير العام لشــــــــــــركة RECICLADOS.

وشركة RECICLADOS، التابعة لمجموعة النسيج الإسبانية HALLOTEX ، متخصصة في تصنيع الألياف المعاد تدويرها. وتتواجد هذه الشركة، التي تأسست سنة 2019، بطنجة.

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