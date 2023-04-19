وهبي: “لا أسعى لمواجهة أي كان.. و هدفي مواجهة التخلف والتزمت”
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة مناقشة عدد من المواضيع بشكل واسع لتعديل القوانين المتعلقة بالمرأة والأسرة والمجتمع.
وقال وهبي في حديثه بالندوة الفكرية التي عقدتها مؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء “لا أسعى لمواجهة أي كان، أنا أسعى لمواجهة التخلف والتزمت هذا ما يهمني”.
وأضاف وهبي قائلا:”المرأة أمي وأختي وجدتي وزوجتي وابنتي.. ميمكنش نخلي بنتي مستقبلا تكون عايشة حياتها الزوجية بهدوء، وتجي واحد النهار تدخل عليها واحد المرا وتقوليها أنا مرات راجلك، أنا بغيت لبنتي وختي تعيش بخير”.
واسترسل الوزير بالقول “مشيت واحد النهار للكلية وجا واحد قاليا المرأة أخت الشيطان، قلتلو سملحيا أنا مرتي وأمي وبنتي ماشي أخوات الشيطان، ايلا كانت مك عندها علاقة قرابة بالشيطان أنا مغندخلش فيها”.
لذلك، يضيف الوزير، “لا نريد أن نبقى تحت سلطة أي فكر آخر.. خلقو موقفكم الشخصي وعبرو عليه، لأنه مكيانش شي نص يمنع ذلك”. وفق تعبيره
12 تعليقات
كلمة حق يراد بها باطل، قول وفتل اسي وهبي متنساش التشريع شيء والسياسة شيء اخر, لاتستورد ثقافة وهوية ليست لنا
التخلف يتجلى في افكارك الرجعية
بل انت شئت ام ابيت تبقى رمزا للتخلف، دون ادنى حياء ولادك تعيش في مستنقع تفكر ان المغاربة كلاب عندما تكلمت عن تحليلة ADN وقلت لو عملناها لوجدنا خلف كل مغربي يسير عشرون طفل، اليس هذا اكبر احتقار للمراة المغربية ووصفها بالعاهرة ، ام انك مصاب لا زهايمر
قلت لا نريد أن نبقى تحت سلطة أي فكر آخر.. خلقو موقفكم الشخصي وعبرو عليه، لأنه مكيانش شي نص يمنع ذلك”. لانك تخضع فقط بحذاء اسيادك الصهاينة ولا تنطق بكلمة دون ان يعطوك الضوء الاخضر،
اغرقتم المغرب في قروض، زد على ذلك بعتم قطاع الصحة والتعليم دمرتم الزراعة وكما فعلتم بالتين الشوكي نطلب من خالق الكون ان يفعلها بعظامكم،
ان لم تكن ما فعلتموه اكبر خيانة للوطن ولمن وضعوا ثقتهم فيكم
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ناموا ولا تستيقظوا فما فاز إلا النوام مع هذا الوزير ..
والله أنا استحي ان أقول على هذا الغافل وزير العدل عن أي عدل نتكلم مع هذه الحكومة..
النيابة العامة عليها أن تحيلك أنت على جرائمك المتعددة في حق أبناء الشعب والله مكانك السجن. ولكن للأسف ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد حبر على ورق ..
كل المغاربة يطالبون بإقالة وزير العدل الذي يفرض نفسه عليهم بالقوة وهو غير مرغوب فيه..
ولنا معك ميعاد مع الله عز وجل . وعند الله تجتمع الخصوم وتصفى الحسابات لم نعد نرغب فيك لأنك لا تمثل العدل..
الحمد على نعمة القناعة والكرامة وعزة النفس .اللهم اجعلنا أدلة ولا تدلنا لعبد من عبادك يا حي يا قيوم ..
حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الوزير اللعين الذي شوه صورة العدل ..
يجب ان يقدم استقالته لأنه أصبح أضحوكة العالم..
ونحن بدورنا ضحايا الوكيل السابق بورزازات اب نطالب فقط بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بنا في كل من الرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين انشري يا هبة بريس العزيزة