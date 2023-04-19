وهبي: “لا أسعى لمواجهة أي كان.. و هدفي مواجهة التخلف والتزمت”

2023-04-19 / 10:58
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة مناقشة عدد من المواضيع بشكل واسع لتعديل القوانين المتعلقة بالمرأة والأسرة والمجتمع.

وقال وهبي في حديثه بالندوة الفكرية التي عقدتها مؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء “لا أسعى لمواجهة أي كان، أنا أسعى لمواجهة التخلف والتزمت هذا ما يهمني”.

وأضاف وهبي قائلا:”المرأة أمي وأختي وجدتي وزوجتي وابنتي.. ميمكنش نخلي بنتي مستقبلا تكون عايشة حياتها الزوجية بهدوء، وتجي واحد النهار تدخل عليها واحد المرا وتقوليها أنا مرات راجلك، أنا بغيت لبنتي وختي تعيش بخير”.

واسترسل الوزير بالقول “مشيت واحد النهار للكلية وجا واحد قاليا المرأة أخت الشيطان، قلتلو سملحيا أنا مرتي وأمي وبنتي ماشي أخوات الشيطان، ايلا كانت مك عندها علاقة قرابة بالشيطان أنا مغندخلش فيها”.

لذلك، يضيف الوزير، “لا نريد أن نبقى تحت سلطة أي فكر آخر.. خلقو موقفكم الشخصي وعبرو عليه، لأنه مكيانش شي نص يمنع ذلك”. وفق تعبيره

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