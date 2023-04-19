الجولة الرابعة و العشرون من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم بلقاءات قوية

2023-04-19 / 11:46
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هبة بريس ـ رياضة 

تنطلق مساء اليوم فعاليات الجولة الرابعة و العشرون من الدوري المغربي الاحترافي في قسمه الأول بلقائين قويين في كل من الرباط و المحمدية.

و برمجت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم اللقاء الأول الذي سيجمع الفتح الرياضي بخصمه الدفاع الحسني الجديدي بملعب مولاي الحسن بالرباط بداية من الساعة العاشرة ليلا.

و سيبحث الفريق الرباطي عن نقاط المباراة الثلاث قصد الاستمرار في المنافسة على المراكز المتقدمة المؤهلة للمنافسات القارية، فيما سيبحث الفريق الدكالي عن فوز قد ينعش أماله في البقاء بالقسم الاحترافي الأول بعد أن ضيق عليه المنافسون الخناق بأسفل الترتيب.

ثاني اللقاءات المبرمجة ليلة اليوم و في نفس التوقيت، ستجمع بين فريق شباب السوالم و ضيفه اتحاد تواركة، الفريقان اللذان يقدمان هذا الموسم مردودا طيبا و يلعبان بدون ضغوطات بسبب ضمانهما نسبيا أمر البقاء بالدوري الاحترافي.

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