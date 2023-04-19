وهبي: “كنتمنى أن الفقهاء يبعدو على السياسة ويناقشو غي الدين”

2023-04-19 / 10:40
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هبة بريس - الرباط

علق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على انخراط “الفقهاء” في النقاش للدائر حول تعديل عدد من القوانين المتعلقة بالأسرة والمجتمع.

وقال وهبي خلال استضافته بالندوة الفكرية لمؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء “الناس لللي كتبو عليا أنني كافر وجاهل راني جلست وتذاكرت معاهوم، ربما جاهل بجهلهم، ومعارفينش بأنني ابن سوس والمدارس العتيقة والناس ديال سوس من حفظة القرآن، كيشوفوني غير داك الوزير اللي لابس لكومبلي وجالس فالرباط ونساو أصلي”

وأضاف الوزير قائلا “كنتمنى أن الفقهاء يبعدو على السياسة ويبقاو يناقشو غي الأمور الدينية، يخليونا شوية نتذاكرو ونتناقشو ونتبادلو آرائنا”، مسترسلا بالقول: “راه راوي الكفر ليس بكافر.. الحوار والنقاش يجدد الدين ويقويه،  لكن التزمت والقمع واعابار الآخر كافر وجاهل هو مفسدة كبرى ومطلقة”

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